Зрадник навів ракети на Яворівський полігон: тернопільський суд відхилив апеляції

4 березня 2025 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляції обвинуваченого Олександра К. та його захисника на вирок Галицького районного суду м. Львова від 23 травня 2024 року. Повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду

За цим вироком Олександра К. визнано винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією його майна.

Судом встановлено, що 4 березня 2022 року обвинувачений через месенджер “Телеграм” надіслав співробітнику ФСБ Росії карту Яворівського військового полігону. 13 березня 2022 року, під час навчань українських військових, російські війська обстріляли полігон, спричинивши загибель багатьох наших солдатів.

Під час досудового слідства та судового розгляду Олександр К. не визнав своєї провини та заявив, що він лише надіслав фотографію місцевості, вказавши на ній місця для риболовлі та гриби. Однак, варто зазначити, що 75-річний мешканець Львова був відомий своєю проросійською позицією та мав зв’язки з російськими спецслужбами. В його ноутбуках були виявлені листування з однодумцями щодо впровадження ідей “руського миру” в Львівській області.

Захисник обвинуваченого подав апеляцію, просячи скасувати вирок суду першої інстанції та повністю виправдати Олександра К. В свою чергу, сам обвинувачений не погоджувався з обвинувальним вироком і вважав звинувачення безпідставними.

Після розгляду справи апеляційним судом, скарги обвинуваченого та його захисника були залишені без задоволення, а вирок Галицького районного суду від 23 травня 2024 року залишений без змін.

Детальніше про мотиви рішення Тернопільського апеляційного суду буде оприлюднено пізніше.