Чому Чайківського вважають переможцем у виборчому окрузі №165 з центром в Зборові

соціологічною групою «Рейтинг» ( http://ratinggroup.ua/ research/regions/elektoralnye_ nastroeniya_okrug_165.html ) показали фаворита передвиборчої гонки у 165 окрузі. Оприлюднені авторитетноюрезультати опитування

Ним є самовисуванець Іван Чайківський.

Його готові підтримати 36,5% тих, хто визначився і має намір прийти на дільниці для голосування. Більш, як на 13 відсотків від нього відстає діючий депутат, представник попередньої влади Тарас Юрик.

Цікаво, що 25,1% виборців вірять у те, що Іван Чайківський виграє вибори і стане народним депутатом. Про Тараса Юрика так говорить лише 10,5%. Тут розрив між лідерами ще зільшується в користь Чайківського.

Цьому є логічне пояснення.



За час своєї роботи та під час виборчої кампанії Чайківський найбільше провів зустрічей з простими людьми, вислуховує їх, не боїться йти до колективів, терпеливо розяснює ситуацію в економіці, не цурається різких та незручних питань.

За останні 2 місяці його сторінка у фейсбуці рясніє коментарями, там постійно розгортаються непрості дискусії, і всюди чути його позицію: країна втомилася від хаосу, мають бути правила одні для всіх та в інтересах українця. В основі має лежати економіка, бо тільки так можна заезпечити добробут кожній українській родині.