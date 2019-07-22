День голосування на Тернопільщині пройшов без суттєвих порушень

Спостерігачі ОПОРИ у день голосування 21 липня фіксували ймовірні порушення виборчого законодавства та зверталася в поліцію. Випадки стосувалися видачі бюлетеня виборцю, який пред’явив для його отримання документ не передбачений Законом, а також виправлення протоколів про підрахунок голосів виборців членами ДВК у приміщенні ОВК. Про це йшлося на пресконференції Громадянської мережі ОПОРА 22 липня.

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка розповіла, що 21 липня спостерігачі ОПОРИ слідкували за перебігом дня голосування та підрахунком голосів виборців на дільницях, відповідно до статистичної вибірки, а також були присутніми на засіданнях окружних виборчих комісій області під час прийому протоколів про підрахунок голосів від дільничних виборчих комісій.

У день голосування 21 липня дві дільниці відкрилися із запізненням. ДВК села Крогулець Гусятинського району (округ №166), із запізненням розпочала організацію процедури голосування через те, що на ранковому засіданні перераховувала бюлетені.

ДВК №611113 міста Тернополя (округ №163) відкрила із запізненням приміщення для голосування через невчасно розпочату процедуру пломбування скриньок. Окружна виборча комісія №163 протягом дня голосування замінила голову цієї дільничної виборчої комісії. Рішення про заміну було прийняте на основі заяви суб’єкту подання Радикальної партії Олега Ляшка, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України.

Дільнична виборча комісія села Горішня Слобідка (Монастириський район, округ №166) розпочала підготовче засідання раніше терміну передбаченого законодавством. Тому спостерігач не мав можливості слідкувати за процедурою виймання бюлетенів із сейфу і не знає чи стрічка, якою був опечатаний сейф з виборчими бюлетенями відповідала вимогам Закону.

Спостерігачі ОПОРИ фіксували порушення у підготовці приміщень для голосування. Так, ДВК села Беримівці (Зборівський район, округ №165) розмістила кабінки для голосування біля вікна, чим допустила можливість порушення таємниці голосування.

На чотирьох виборчих дільниці у приміщенні для голосування ДВК не розмістили інформаційних плакатів. Такі випадки були зафіксовані в округах №164 (м. Збараж), 165 (м. Зборів), 166 (м. Теребовля). На двох дільницях в окрузі №166 (м. Теребовля) спостерігачі зафіксували, що плакати надруковані на папері різних відтінків та різними кольорами.

Відповідно до пунктом 3 Постанови ЦВК від 27 травня 2019 року №902 про затвердження Порядку виготовлення інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, інформаційні плакати друкуються однаковим шрифтом щодо всіх кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі.

Щодо матеріально-технічного забезпечення, то за інформацією від спостерігачів ОПОРИ, на 17 виборчих дільницях була зафіксована недостатня кількість виборчих скриньок. Загалом бракувало 21 великої (стаціонарної) виборчої скриньки та 14 малих (переносних).

Спостерігач ОПОРИ зафіксував на дільниці в селі Росохач (Чортківський район, округ №167), коли виборці включені до витягу із списку виборців як особи, неспроможні самостійно пересуватися, прийшли у приміщення для голосування. Члени комісії видали їм бюлетені та дозволили проголосувати у приміщенні для голосування, що суперечить вимогам закону.

Поряд з тим у день голосування спостерігач ОПОРИ звертався в поліцію з приводу дій, які містили ознаки складу злочину. На виборчій дільниці села Ілавче (Теребовлянський район, округ №166) він зафіксував, що член комісії видала бюлетень виборцю, який пред’явив для його отримання документ не передбачений Законом.

Також перебуваючи на засіданні ОВК №166, спостерігачка ОПОРИ зафіксувала, що члени однієї ДВК протоколи про підрахунок голосів виборців привезли в незапакованих пакетах та запаковували їх в приміщенні ОВК. Поряд з тим спостерігачка два рази зверталася в поліцію з приводу того, що члени ДВК в будівлі, де розміщене ОВК, вносили чи виправляли відомості в протоколах підрахунку голосів.

У день голосування не було жодного звернення до Тернопільського окружного адміністративного суду. Тернопільський міськрайонний суд розглянув одну справу пов’язану з виборами, а саме позов Степана Вивюрки щодо бездіяльності дільничної виборчої комісії №611125 округу №163 (м. Тернопіль). Суд прийняв рішення, яким відмовив у задоволені позивних вимог.

Громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА в Тернопільській області Ольга Мазаєва повідомила, що у день голосування було виявлено декілька проблем пов’язаних технічним забезпеченням виборчих дільниць. Вона пояснила, що частина приміщень для голосування були недоступні для маломобільних груп населення, наприклад, через відсутність пандусів. Також Ольга Мазаєва розповіла, що дільниці не були оснащені додатковим освітлення, що викликало труднощі здійснити своє волевиявлення особам із слабким зором.

Ольга Галушка додала, що ті порушення, які спостерігачі ОПОРИ зафіксували у день голосування 21 липня не мали масового характеру і не є такими, які могли б вплинути на результати виборів. Заява ОПОРИ про попередні висновки спостереження на позачергових виборах народних депутатів розміщена на офіційному сайті.

За даними сайту Центральної виборчої комісії, 21 липня на позачергових виборах народних депутаті України у голосуванні взяли участь понад 54% виборців з Тернопільської області. В області на момент початку голосування до списку виборців було включено 807694 особи, з них до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування – 32719 осіб.

Також Ольга Галушка повідомила, що ОПОРА на позачергових виборах народних депутатів України проводила паралельний підрахунок голосів в загальнодержавному виборчому окрузі.