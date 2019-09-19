Майже всі нардепи з Тернопільщини не підтримали важливий законопроект

44 “слуги народа” похєрили Зеленського та провалили його законопроект щодо прослушки для НАБУ і ДБР, вбивства правок Лозового та інших критичних норм.

Вони, бачите, злякалися норми, що правоохоронці можуть їх прослуховувати і обшукувати без дозволу Ради. При тому, що ця норма вступала в силу 1-го січня 2020 року, – так коментує голосування депутів Vitaliy Shabunin.

За лінком список захисників корупціонерів та бандитів зі Слуги Народу bit.ly/chorty_ZE. , тож за два тижні його знову голосуватимуть.

З нардепів, які представляють Тернопільщину від “Слуг Народу” у Верховній раді “утрималися” – Ігор Василів, Андрій Богданець, не голосувала – Людмила Мачкенко. Володимир Гевко підтримав законопроект.

Самовисуванці Іван Чайківський та Микола Люшняк теж утрималися від голосування.