Новоутворені громади Тернопільщини: перші кроки, дії, заходи

Центральна виборча комісія призначила на 22 грудня перші вибори у новоутворених об’єднаних територіальних громадах Тернопільської області – Великобірківській, Вікнянській, Млиновецькій та Нараївській. Для перелічених громад актуальними набувають питання організації та проведення перших сесій після оголошення результатів виборів.

У зв’язку з цим, у Тернопільському офісі з розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» проведено семінар на тему: «Новоутворені ОТГ: перші кроки, дії, заходи». В заході взяли участь працівники та представники громадськості новоутворених громад.

«Наскільки правильно та грамотно новообрані ради ОТГ побудують порядок денний перших сесій, організують роботу пленарних засідань та приймуть рішення, необхідні на поточному етапі, залежить якість їх старту у розбудові громад. Більше того, правильно окреслені управлінські процеси матимуть прямий вплив на успішність їхньої діяльності у майбутньому», – зазначив Михайло Лисиканич, радник з юридичних питань.

У рамках семінару розглядалися питання щодо дій та заходів, які необхідно зробити до початку перших сесій рад ОТГ. Учасники отримали низку рекомендацій і зразків документів щодо організації та проведення перших сесій рад ОТГ, кадрових питань та питань проходження служби в ОМС. Акцентувалася увага на важливості дотримання процедури реорганізації сільських рад, які припиняються внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад.

Олег Боберський, радник з муніципальних послуг, підкреслив необхідність максимально швидко налагодити управління гуманітарним простором в ОТГ. За його словами, керівництво громади має провести детальний аналіз по кожній галузі для визначення сильних та слабких сторін, які допоможуть обрати правильний напрямок розвитку.

Про фінансові аспекти реорганізації ОМС, які припиняються внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад, присутнім на семінарі розповідав радник з питань місцевих фінансів Сергій Триюда.

Також, новоутворені громади отримали рекомендації по перших кроках з налагодження комунікації та залучення громадськості до прийняття рішень в об’єднаних територіальних громадах від Сергія Волохатого, радника з питань комунікації.

Зазначимо, що захід проходив за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».