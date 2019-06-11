Петро Порошенко визначився, хто з тернополян вартий йти у Верховну Раду

Олег Барна, Тарас Юрик, Валерій Чоботар, Микола Люшняк, Степан Барна – команда Петра Порошенка, яка буде балотуватись по мажоритарних округах по Тернопільській області.

Відповідне рішення було прийняте на з’їзді партії, який відбувся 8 червня.

Діючий голова тернопільської ОДА Степан Барна планує попробувати свої силу на окрузі №163 (Тернопіль).

Український тренер, військовик, керівник Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської Федерації фрі-файту та контактних єдиноборств Валерій Чоботар – округ № 164. Центр — місто Збараж. Межі: місто Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району.

Діючий нардеп Тарас Юрик – округ №165. Центр — місто Зборів. Межі: місто Бережани, частина міста Тернополя,Кременецького району, Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району.

Діючий нардеп йде як самовисуванець, але за підтримки партії, Микола Люшняк – № 166. Центр — місто Теребовля. Межі: Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони.

Діючий нардеп Олег Барна – № 167. Центр — місто Чортків. Межі: місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони.