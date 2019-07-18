Ще три опитування підтверджують перемогу Івана Чайківського на виборах до Парламенту

Ще три організації, які здійснюють опитування громадської думки та згодом публікують свої результати, підтверджують лідерство Івана Чайківського на виборах до Парламенту у виборчому окрузі №165 з центром в місті Зборові.

Так, згідно з опитуваннями, кандидат-самовисуванець Іван Чайківський з відривом у майже 2 рази випереджає найближчого конкурента.

Раніше, результати власного опитування оприлюднила авторитетна соціологічна група «Рейтинг». За їхніми даними, Івана Чайківського готові підтримати 36,5% тих, хто визначився і має намір прийти на дільниці для голосування. Більш, як на 13 відсотків від нього відстає діючий депутат, представник попередньої влади Тарас Юрик.

Згодом з’явилися дані інших замірів громадської думки.

Так, ВГО «Передові правові ініціативи» оприлюднили результати опитування, проведеного на початку липня цього року. У Тернопільській області опитано понад 15 тисяч респондентів, опитуванням було охоплено п’ять виборчих округів, у тому числі №165 (місто Бережани, Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району, Кутківці та Пронятин у м. Тернополі.

Інше опитування також на початку липня проводилося на замовлення громадської ініціативи STOPFAKE соціологічним центром «Соціологія і соціальна трансформація» .

Також редакція має результати опитування, яке на початку липня робив один із партійних штабів для внутрішнього користування.

Нагадаємо результати соціологічного дослідження проведеного одною з найбільш авторитетних в Україні соціологічних компаній – «Соціологічна група Рейтинг», якою опитано шляхом формалізованого особистого інтерв’ю (face-to-face) 1200 виборців виборчого округу №165 від 18 років і старше, вибірка яких є репрезентативна за віком, статтю, типом поселення, помилка репрезентативності дослідження не більше 2,8%.

Таким чином, сумарно 4 соціологічних опитування показують лідерство самовисуванця Івана Чайківського на виборах до парламенту у 165 виборчому окрузі.