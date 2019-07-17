Володимир Іванишин: Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу – одне з головних завдань

Працювати над законами, які покращать рівень життя кожного з українців – це одне з пріоритетних завдань кандидата в народні депутати Володимира Іванишина.

Політик каже, має конкретні стратегії та плани розвитку аграрного сектору, економіки та медицини. Також важливим пунктом в його програмі є розвиток малого та середнього бізнесу. Саме тому Володимир Іванишин активно спілкується з працівниками різних підприємств та державних установ на своєму окрузі. Все це для того, аби з середини дізнатися про їх проблеми.

– Зробити такі закони, аби наші люди жили краще. На сьогоднішній день ви бачите, що недавно в нас були вибори, а вже говорять про те, що будемо знову міняти конституцію, а якщо ми будемо міняти конституцію під кожного президента і прем’єра, то добра у нас не буде, – каже кандидат у народні депутати України від партії “Сила і Честь” по округу №167 Володимир Іванишин.

Володимир Бойчук працює на цьому підприємстві, тому позиція Володимира Іванишина про розвитку малого і середнього бізнесу, йому імпонує. Чоловік каже, в словах політика багато конкретики і досвід за плечами, тому він йому довіряє.

– Самий кращий пункт – порядок в державі, адже як Володимир Васильович сказав, це мало бути перше, бо ми почали наводити порядок, а порядок потім приводить до всього позитивного. ЦЕ і робочі місця, заробітні плати, збуту і місця України в світі і це порядок., – каже працівник Володимир Бойчук.

Багатьох на зустрічі цікавило те, чому кандидат, який живе і успішно будує кар’єру на Хмельниччині, балотується по Тернопільському округу. На це Володимир Іванишин має коротку відповідь.

– На сьогоднішній день я є депутатом обласної ради від Борщівського району. Я хочу зробити щось навзаєм своїм землякам. Я багато зробив і досягнув і цим я завдячую своєму рідному краю, – каже Володимир Іванишин.

В планах політика й надалі проводити такі зустрічі зі своїми виборцями, адже він впевнений, найкраще про проблеми та потреби українців знають лише вони самі.

