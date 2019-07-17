“Українська стратегія Гройсмана” заводить до Парламенту понад 15 депутатів
За результатами опитування, проведеного Центром соціальних експертиз Інституту соціології, на майбутніх виборах до Верховної Ради України за “Українську Стратегію Гройсмана” планують віддати свої голоси 5,1% виборців.
Таким чином, партія подолає прохідний бар’єр і потрапить до Парламенту. Показник у 5,1% означає, що як мінімум 15 представників “Української Стратегії Гройсмана” увійдуть до Верховної Ради України.
Згідно з цими ж дослідженнями, партія “Слуга народу” заводить за списком 111 депутатів, “Опозиційна платформа – За життя” – 34 нардепи, “Європейська солідарність” – 23, партії “Голос” і “Батьківщина” – по 21 депутату.
Остаточна кількість буде залежати від низки факторів, зокрема від того, якою буде явка виборців, скільки політсил пройдуть прохідний бар’єр, як розподіляться голоси виборців між тими партіями, які потраплять до Парламенту.