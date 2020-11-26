“Задира”, рятівник земельного магната, спамер, – цікаві факти про нового голову Тернопільської облради Михайла Головка

Головою облради став Михайло Головко. Його кандидатуру шляхом таємного голосування підтримали 38 депутатів із присутніх 62.

Михайло Головко – уродженець села Токи, Тернопільська область. З 2002 до сьогодні Головко – член партії ВО «Свобода». В 2005 році закінчив Тернопільську академію народного господарства, за напрямом «Міжнародна економіка». Ще в 2011 році закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (аспірантура) за напрямом «Маркетинг на виробництві». З дружиною Мар’яною виховує чотирьох синів.

“Співпраця з містом Тернополем стане нашим пріоритетом. Бо без цього розвиток області неможливий. Спільно з депутатами ми маємо розробити стратегію, щоб розвивати саму область”,- сказав під час виступу Михайло Головко.

Очевидно, що він був готовий до виступу, адже вийшов до трибуни з підготовлеоною, надрукованою промовою, цитував Дональда Трампа, обіцяв зайнятися тернопільським аеропортом.

Терміново зібрало 5 резонансних фактів, які яскраво характеризують нового голову обласної ради.

1. Агресивний “задира”

Михайло Головко прославився своєю запальною вдачею та схильністю до агресії. У 2012 році Головко, будучи нардепом, під час конфлікту у приміщенні Тернопільської облдержадміністрації зацідив кулаком в обличчя заступнику голови Тернопільської ОДА Петру Гочу, члену Партії регіонів.

Після бійки Петро Гоч звернувся у прокуратуру, яка навіть відкрила кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю. Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Та вже в 2014 році прокурор Тернопільської області Юрій Гулкевич під час прес-конференції заявив, що вони закрили кілька кримінальних проваджень, порушених свого часу проти свободівця Михайла Головка. Складу злочину у всіх цих справах прокуратура не побачила. Цікаво, що закриття усіх проваджень припало на 2014 рік, коли “свободівець” Олег Махніцький став виконувачем обов’язків Генерального прокурора України.

Розмахування кулаками продовжилося і в стінах самої Верховної Ради. З найбільш відомого – сутичка з депутатом ВР від «Блоку Петра Порошенка» Павлом Кишкарем у грудні 2016 року. Спочатку між нардепами відбулася словесна перепалка, яка перейшла у бійку, що тривала всього кілька секунд – парламентарів розборонили колеги.

Головко також брав активну участь у регулярних силових блокуваннях “свободівцями” парку Славу на травневі свята у Тернополі та штурханинах з поліцією.

Будучи нардепом, Михайло Головко знаходив час блокувати Тернопільську міськраду від своїх екс-однопартійців Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького. Головко був на передовій штовханин та сутичок.

А ще прославився Михайло Головко одіозними акціями. Зокрема у травні 2012 року три бідони молока вилили на сходи облдержадміністрації представники ВО «Свобода» під час пікету, на якому протестували проти занизьких закупівельних цін на молоко.

Окрім цього, корова, яку привели на пікет, «оконфузилася» прямо перед входом в облдержадміністрацію. По собі пікетувальнки лиши смердючу купу та залиті молоком сходи, які потім довелося відмивати ні в чому не винним прибиральницям “білого дому”.

2. Псевдоприймальня і порятунок земельного магната

В січні 2013 року Михайло Головко засвітився як активний захисник земельного магната Івана Гути.

Коли на офіс “Мрії” прийшли з обшуками працівники податкової міліції, Головко повісив на дверях офісу Гути папірець із написом «депутатська приймальня» і виніс звідти пакети з документами, користуючись своїм статусом нардепа.

Згодом він вів мову про те, що це були звернення громадян до нього як до нардепа.

3. Король запитів та законотворчого «спаму»

Одним з інструментів народного депутата є запит. Михайло Головко цим активно користувався, будучи нардепом. Однак в запитах зазвичай йшлося не про рідну Тернопільську область, а різні куточки України. Загалом за каденцію у Раді він подав майже півтисячі депутатських запитів.

Запити Головка стосувалися корупційних і прибуткових історій. Також, за даними ОПОРИ, Михайло Головко був серед ти нардепів, які подали самі, або виступили співавторами, найбільшої кількості законопроектів, у своєму скликанні ради. На думку ОПОРИ, велика кількість зареєстрованих законопроектів у жодному разі не може бути свідченням ефективності депутатської роботи. Ініціатори законопроектів нерідко не намагаються навіть шукати підтримки у своїх колег щодо того чи іншого законопроекту. Тому таку роботу нардепів часто називали «спамом».

4. Мийка в Тернополі завдяки “інвестугоді”

Свої зв’язки Михайло Головко останнім часом активно використовує для бізнесової діяльності.

З останнього, у 2019 році в Тернополі на комунальній землі на вул. Будного з’явилася автомийка. Завдяки черговій “інвестугоді” тут з’явився приватний об’єкт.

Автомийка має двох власників, один із яких — Головко Мар’яна Василівна. Жінка з таким же ПІБ згадується й у деклараціях уже екс-нардепа від ВО “Свобода” – Михайла Головка.

До речі, про дружину. Мар’яна Головко в цьому році теж стала депутаткою, щоправда Тернопільської міської ради, зібравши 1299 голоси від виборців. Працюватиме дружина Головка в комісії міської ради з питань містобудування.

5. Втретє стати нардепом не судилося

В 2020 році Михайло Головко був обраний депутатом Тернопільської облради.

До цього він вже встиг побути двічі в кріслі депутата Тернопільської міськради (з 2006 по 2012 роки) і двічі депутат Верховної Ради (з 2012 по 2019 роки).

Та втретє зайти до парламенту Михайлу Головку не вдалося. З перевагою у 413 голосів на північному окрузі його переміг Ігор Василів від партії «Слуга Народу».