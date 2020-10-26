Попередні результати: в обласну раду проходять шість партій
За результатами виборів, які відбулися 25 жовтня, до Тернопільської обласної ради, за попередніми даними, проходять 6 політичних партій.
Станом на 9.30 понеділка, 26 жовтня, за попередніми результатами на виборах до Тернопільської облради лідирує партія “Європейська Солідарність” – близько 20%.
На другій позиції партія “За майбутнє” – 15%.
Далі йдуть ВО “Свобода” – близько 15%, “Слуга народу” – 8%, “Батьківщина” – 7% і партія “Довіра” – 6%.
Інші партії не долають прохідного бар’єру.
Втім, це наразі попередні дані і у відсотковому значенні результати ще можуть трішки змінюватися.