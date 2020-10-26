У Чорткові партія діючого мера набирає більшість

Вчора, 25 жовтня, в Україні відбулись чергові місцеві вибори. Люди обирали голів громад та депутатів місцевих рад. Явка по Чортківській громаді становить орієнтовно 39-40%. Судячи з попередніх підрахунків, до Чортківської міської ради проходять чотири партії.

Найбільшу підтримку серед мешканців Чортківської об’єднаної територіальної громади від людей отримала політична партія діючого міського голови Володимира Шматька «Сила Людей» – 46,4%. Із великим відставанням на другому місці опинилась «Європейська солідарність» із 16,2% підтримки, на третьому – «Свобода» із 9%. А ще 5% набрала партія «Слуга народу».

Також варто відмітити, що «Батьківщина» та «За майбутнє» не долають бар’єр, набравши орієнтовно 4,5% та 3,5% відповідно.

Також варто взяти до уваги те, що голоси за партії, які не пройшли до Чортківської міської ради, пропорційно розділять між політичними силами, котрі набрали більше 5%. Тож до результатів «Сили Людей», «Європейської солідарності», «Свободи» та «Слуги народу» додасться ще по декілька відсотків.