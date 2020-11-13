Скільки коштував один голос виборця для партій, які брали участь у виборах до Тернопільської міської ради

Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС порахували скільки партії витратили коштів на передвиборну агітацію в розрахунку на одного свого виборця, тобто на один голос, який був відданий за ту чи іншу партію.

Таке дослідження було зроблено на основі аналізу остаточних фінансових звітів виборчих фондів місцевих організацій партій, які брали участь у виборах до Тернопільської міської ради та даних протоколу Тернопільської міської ТВК про результати виборів депутатів Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, що участь у виборах до Тернопільської міської ради взяли 19 місцевих організацій партій, у виборчих списках яких було зареєстровано 665 кандидатів в депутати. Право на участь у розподілі депутатських мандатів отримали 6 партій. Зокрема, це місцеві організації партій «Свобода», «Європейська солідарність», «Порядок.відповідальність. справедливість», «Сила людей» , «За майбутнє» та «Слуга народу»

Отже, “найдорожчим” виявився голос виборця для місцевої організації партії «Сила людей» , на якого було витрачено 149 гривень 85 копійок, а «найдешевше» обійшовся голос виборця для партії «Батьківщина» – всього 5 гривень 73 копійки. Щодо інших організацій партій, то для партії «Республіканська платформа» їх виборець обійшовся в 107 гривень, «За майбутнє» – 54 гривні 29 копійок, «Порядок.відповідальність.справедливість» – 46 гривень 6 копійок., «Правий сектор» – 45 гривень 86 копійок, «Патріот» – 44 гривні 88 копійок, «Свобода» – 38 гривень, «Європейської солідарності» – 16 гривень 56 копійок, «Удару» – 12 гривень 44 копійки, і для партії «Слуга народу» 1 виборець обійшовся в 6 гривень 13 копійок.

Варто зазначити, що місцеві організації партій «Голос», «Української галицької партії» , «Опозиційної платформи за життя» та «Наш край» повідомили Тернопільську міську ТВК про не утворення виборчого фонду. Даних щодо остаточних фінансових звітів виборчих фондів місцевих організацій партій «Хвиля», «Довіра» , «Сила і честь» та «Радикальна партія» немає серед оприлюднених Тернопільською міською ТВК остаточних фінансових звітів.

“Своєрідна “вартість” одного голосу виборця для різних місцевих організацій партій є досить різною і залежить від співмірності кількості поданих голосів, які підтримали територіальні виборчі списки партій і витрат на передвиборну агітацію партій. Це говорить про значні витрати на передвиборну агітацію партій та «цінність» голосів виборців для отримання депутатських мандатів . Таку своєрідну «вартість» одного голосу виборця досить часто визначають в містах країн Європи, США після проведення виборів різних рівнів. Тому ми також вирішили зробити такий аналіз за результатами виборів депутатів Тернопільської міської ради ” – зазначає директор центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик.

Зазначимо, що за результатами виборів до Тернопільської міської ради місцева організація партії «Свобода» отримала 18 депутатських мандатів, «Європейська солідарність» – 9 депутатських мандатів, «Порядок.відповідальність. справедливість» – 5 мандатів, «Сила людей» – 4, а місцеві організації партій «За майбутнє» та «Слуга народу» по 3 депутатських мандати. Загальна кількість депутатських мандатів відповідає кількісному депутатському складу Тернопільської міської ради – 42.