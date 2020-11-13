10:01 | 13.11.2020
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Вибори 2020 

Скільки коштував один голос виборця для партій, які брали участь у виборах до Тернопільської міської ради

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Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС порахували скільки партії витратили коштів на передвиборну агітацію в розрахунку на одного свого виборця, тобто на один голос, який був відданий за ту чи іншу партію.
❗️Таке дослідження було зроблено на основі аналізу остаточних фінансових звітів виборчих фондів місцевих організацій партій, які брали участь у виборах до Тернопільської міської ради та даних протоколу Тернопільської міської ТВК про результати виборів депутатів Тернопільської міської ради.
🔹Нагадаємо, що участь у виборах до Тернопільської міської ради взяли 19 місцевих організацій партій, у виборчих списках яких було зареєстровано 665 кандидатів в депутати. Право на участь у розподілі депутатських мандатів отримали 6 партій. Зокрема, це місцеві організації партій «Свобода», «Європейська солідарність», «Порядок.відповідальність. справедливість», «Сила людей» , «За майбутнє» та «Слуга народу»
❗️Отже, “найдорожчим” виявився голос виборця для місцевої організації партії «Сила людей» , на якого було витрачено 149 гривень 85 копійок, а «найдешевше» обійшовся голос виборця для партії «Батьківщина» – всього 5 гривень 73 копійки. Щодо інших організацій партій, то для партії «Республіканська платформа» їх виборець обійшовся в 107 гривень, «За майбутнє» – 54 гривні 29 копійок, «Порядок.відповідальність.справедливість» – 46 гривень 6 копійок., «Правий сектор» – 45 гривень 86 копійок, «Патріот» – 44 гривні 88 копійок, «Свобода» – 38 гривень, «Європейської солідарності» – 16 гривень 56 копійок, «Удару» – 12 гривень 44 копійки, і для партії «Слуга народу» 1 виборець обійшовся в 6 гривень 13 копійок.
🔸Варто зазначити, що місцеві організації партій «Голос», «Української галицької партії» , «Опозиційної платформи за життя» та «Наш край» повідомили Тернопільську міську ТВК про не утворення виборчого фонду. Даних щодо остаточних фінансових звітів виборчих фондів місцевих організацій партій «Хвиля», «Довіра» , «Сила і честь» та «Радикальна партія» немає серед оприлюднених Тернопільською міською ТВК остаточних фінансових звітів.
📢“Своєрідна “вартість” одного голосу виборця для різних місцевих організацій партій є досить різною і залежить від співмірності кількості поданих голосів, які підтримали територіальні виборчі списки партій і витрат на передвиборну агітацію партій. Це говорить про значні витрати на передвиборну агітацію партій та «цінність» голосів виборців для отримання депутатських мандатів . Таку своєрідну «вартість» одного голосу виборця досить часто визначають в містах країн Європи, США після проведення виборів різних рівнів. Тому ми також вирішили зробити такий аналіз за результатами виборів депутатів Тернопільської міської ради ” – зазначає директор центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик.

🔹Зазначимо, що за результатами виборів до Тернопільської міської ради місцева організація партії «Свобода» отримала 18 депутатських мандатів, «Європейська солідарність» – 9 депутатських мандатів, «Порядок.відповідальність. справедливість» – 5 мандатів, «Сила людей» – 4, а місцеві організації партій «За майбутнє» та «Слуга народу» по 3 депутатських мандати. Загальна кількість депутатських мандатів відповідає кількісному депутатському складу Тернопільської міської ради – 42.

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