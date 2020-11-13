Серед 107 варіантів обрали новий логотип університету в Тернополі

Підбили підсумки конкурсу на новий логотип Західноукраїнського національного університету.

Компетентне журі розглянуло 107 надісланих варіантів логотипів. Усі роботи вирізняються особливою філософією, цікавим дизайном та креативністю. Враховуючи результати голосування, яке було на офіційному сайті класичного університету Тернополя, найкращий дизайн логотипу запропонувала молодіжна група «Лідер». Саме їхня робота набрала найбільшу кількість голосів й прихильність незалежних експертів. Доопрацювавши початкову версію логотипу, робоча група затвердила новий логотип Західноукраїнського національного університету. Запрошуємо дівчат для отримання грошової винагороди – 10 тисяч гривень.

Щиро вітаємо переможців, бажаємо наснаги, успіху в нових креативних проєктах та віри в себе. Пишаємося тим, що молоді люди написали нову сторінку історії Західноукраїнського національного університету, долучившись до ребрендингу закладу вищої освіти.

Дякуємо усім за участь, цікаві ідеї та причетність до літопису поступу європейського університету з багаторічними традиціями і новим нестандартним мисленням.



