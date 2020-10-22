Світлана Гуменна: Мій виборець має гідність, живе за християнськими цінностями, який не хоче влади ані з корумпованим минулим, ані з корумпованим майбутнім

Сьогодні «Погляд» пропонує своїм читачам інтерв’ю з чудовою жінкою – Світланою Гуменною, як є депутаткою Великобірківської селищної ради, журналісткою та громадською діячкою.

Вже 10 місяців, як діючий депутат Великобірківської селищної ради та член постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Світлана представляє та захищає інтереси громади та їхніх жителів. Зараз вона балотуєся в депутати Великобірківської ОТГ (Великобірківської селищної ради) по округу №6 від села Малий Ходачків та депутати Тернопільської районної ради по окрузі №7.

Чому вирішили кандидувати?

Ніколи й гадки не мала про участь в політиці. Кількарічно спільно з АТОвцями та небайдужими громадянами підносила питання щодо неправомірності отримання земельних ділянок, майна, намагаючись відстоювати інтереси сільської громади та справедливість. Однак рішення кандидувати прийшло ще минулоріч – після перипетій довкола зазіхань на шкільні, клубні земельні ділянки тощо.

Крайньою точкою кипіння стало те, що нас, небайдужих до проблем свого ж села, тодішніші депутати на чолі з головою села назвали «тітушками». Їм ми стали невигідними, адже надали розголосу у ЗМІ, обласних та районних управлінь Нацполіції та Держгеокадастру «схем» роздачі понад сотню гектарів земель, майна Малоходачківською селищною радою…

Відтак, минулоріч у грудні, балотувалась депутатом від Тернопільської обласної територіальної організації Політичної Партії «Голос» у новостворену Великобірківську ОТГ (Великобірківської селищної ради). З оновленим депутатським корпусом на чолі з головою Любомиром Ковчем працювали 10 місяців, сьогодні остання, одинадцята, сесія Великобірківської селищної ради.

Як вважаєте, з чого слід розпочати роботу новообраному депутатові? Наші люди досить критичні і не дуже довіряють обіцянкам… Тому питання: що Ви вже встигли зробити для виборців?

В першу чергу не обіцяти, а робити все для того, щоб вирішити ті проблеми, питання, які є актуальними для нашої громади. Я вже казала і буду повторювати щораз: депутат не має права підвести своїх виборців, він зобов’язаний брати безпосередню участь у прийнятті рішень щодо проблем, які турбують об’єднану громаду та потребують обов’язкового вирішення. Аби кожен голос було почуто і враховано.

І має бути довіра. Без неї неможливо ані комунікувати з громадою, ані повноцінно працювати над вирішенням тих чи інших питань.

Що зробила? В довгостроковій перспективі роботи є чимало, можливості залучити міжнародні програми, проекти та гранти для розвитку громади.

З депутатської ініціативи подала пропозиції щодо облаштування двох доріг по своєму округу, до яких вже багато десятків років не було нікому діла, щодо придбання вікон у дошкільний заклад, облаштування шкільного двору, безперебійне освітлення вулиць тощо. Зі своєї ж – на початку епідситуації з COVID-19 роздала медичні маски громадянам та екранні щитки медикам; закупила фарби та спільно з завклубом села вперше оновили дитмайданчик.

Громадяни отримують регулярну консультативну допомогу з різних питань.

Та найголовніше – долучилася спільно з атовцями та небайдужими односельчанами до пришвидшення процесу децентралізації. Добре, що ми зуміли влітку минулоріч піднести питання об’єднання та ґрунтовно готувались до цього. Тоді ж було створено ініціативну групу від села з чотирьох осіб щодо попереднього вивчення варіантів об’єднання та співпраці. І будучи теж членом ініціативної групи, доводилося переконувати об’єднуватися. Відтак, поки не припинилися політичні спекуляції довкола цієї теми та – я вважаю спеціально затягування, змогли донести людям сіл Малий Ходачків та Костянтинівка важливість не об’єднання з сусідніми ОТГ, а таки створення повноцінної ОТГ – Великобірківської. Навіть попри те, що знали – буде визначатись спроможність громади..

В цьому питанні слід подякувати діючому голові ОТГ Любомиру Ковчу, якого на виборах підтримали 82% виборців. Він як ніхто, розумів і розуміє важливість роботи команди, завжди дотримується слова і ствердно йде до спільної з нами мети – добробуту громади.

Громаду повноцінно створено, у її складі – с. Малий Ходачків, с. Костянтинівка, смт. Великі Бірки та с.Смиківці. Проведено колосальну роботу – розроблено проект щодо змін меж селища Великі Бірки, тобто введено межі населеного пункту, а також затверджено технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель. Замовлено та виготовлено топозйомку .земель всього населеного пунтку для подальшого виготовлення генерального плану сіл Малий Ходачків та Костянтинівка.

Нагальною проблемою в М. Ходачкові був цегельний завод. Завдяки перемовин голови ОТГЛюбомира Ковча, підприємство офіційно зареєстроване у М. Ходачкові, зроблено оцінку землі. Це додасть 17% надходжень до бюджету села. Також цегельня розробляє кар’єр, відповідно знову будуть додаткові надходження.

Завдяки ще одним перемовинам з інвесторами будуватиметься комплекс з переробки і зберігання плодово-ягідної продукції. Будуть нові робочі місця, будуть додаткові надходження до бюджету. За тих десять місяців бюджет М. Ходачкова вдалося підняти на 70-80%.

Звісно, якби громаду було створено швидше, її власні можливості були б більшими, як бюджетні надходження та державні субвенції – охочих об’єднатися стало значно б більше.

Перед виборами, кандидати багато спілкуються із електоратом. Чи склали для себе портрет виборця-2020?

Розумію, що роль політичної реклами зростає щовиборів. Я не вкладаю жодних коштів у передвиборчі агітації. Політична реклама різниться від комерційної тільки одним – товаром, що рекламується, є людина. Вважаю, що справи, дії та позиція кандидата мають «говорити» за себе. Так, я спілкуюсь зі своїми виборцями, знаю їх проблеми. Гідний кандидат ніколи «не купуватиме» голоси, він здатен перемогти у чесній боротьбі…

Чи склала для себе портрет виборця-2020? Ні, якщо чесно (сміється – авт.). Мій виборець має гідність, живе за християнськими цінностями. Виборець, який не хоче влади ані з корумпованим минулим, ані з корумпованим майбутнім.

На вашу думку, як пандемія повпливає на результати голосування?

На результати голосування – ніяк. На процес – так. Як в області, в Україні, так у світі немає відповіді на питання, скільки триватиме пандемія коронавірусу, і як з цим впоратися.

Пандемія COVID-19 може вплинути на зниження явки на місцевих виборах. Звісно, збільшення кількості хворих може вплинути на бажання виборців прийти на виборчі дільниці через страх перед можливим інфікуванням. Якщо це буде масштабно, то на тих дільницях вибори можуть бути визнані такими, що не відбулися.

Ці вибори точно можуть бути непередбачуваними…

Як виборці зможуть контактувати з вами після виборів?

Як дотепер. Як особисто, так всіма можливими засобами зв’язку в будь-який час.

Цікаво, як думаєте: чи можна назвати жінок у політиці кращими за чоловіків?

Остаточної відповіді вам мабуть не скаже ніхто (сміється – авт.). Жінка краще вибудовує комунікацію з людьми, успішною є в пошуках компромісів чи навіть підходів до вирішення тих чи інших проблем.

Україна мала зобов’язання перед ООН до 2015 року, щоб в усіх органах влади на всіх рівнях було 30% жінок. Уже цьогоріч на вибори встановлено гендерні виборчі квоти.

Тому, жінки як і чоловіки мають бути в політиці і відігравати державотворчу роль.

Бо кожна громада – для всіх. І її успіх – успіх кожного й кожної з нас.

Що з вашої біографії варто знати потенційним виборцям?

Мені 34 роки. Разом з чоловіком виховую двох донечок, Ілону-Світлану та Діану-Євгенію.

Є депутаткою Великобірківської селищної ради, журналісткою, громадською діячкою.

Як діючий депутат Великобірківської селищної ради та член постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, представляю та захищаю інтереси громади та їхніх жителів.

У житті керуюся тим принципом, що і медик: не нашкодь.

Також активно допомагала й допомагаю у зборі благодійної допомоги, в тому числі на фронт.

У медичній сфері – прес-службі УОЗ та Тернопільському центрі громадського здоров’я – працюю журналістом майже десять років. Здобуваю другу вищу освіту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Завжди хотіла і хочу, щоб моє рідне село Малий Ходачків мало розвиток, щоб в житті села було набагато більше позитивних змін, а діти та молодь – талановиті у різних сферах – завжди змогли добитись успіху та реалізувати себе в житті. Щоб законні права не були вибірковими для окремішніх людей.

Йду на вибори, щоб реалізовувати нову політику з командою професійних людей.

Я за чесну владу та громаду з добробутом. Реформа децентралізації нерозривно пов’язана з освітньою, медичною та земельною реформою, маємо викорінити політиків, які грабують та деградують. Ці вибори є нагодою спробувати змінити їх.

Прийшов час творити зміни!

Тому балотуюся в депутати Великобірківської ОТГ (Великобірківської селищної ради) по округу №6 від села Малий Ходачків та депутати Тернопільської районної ради по окрузі №7.

Переконана, що, маючи професійну команду можна успішно розвивати громаду. Вірю, що з Божою допомогою зможу і надалі відстоювати права та інтереси своїх краян.

Що обіцяєте собі, якщо виграєте вибори?

Ефективно працювати. Своєчасно та швидко реагувати на проблеми, які виникають в громаді. Чути і враховувати голос кожного виборця.

Успішна ОТГ повинна мати не лише хорошого менеджера-голову, а й ініціативних депутатів, які працюють над її розвитком та забезпеченням гідного рівня життя громадян.