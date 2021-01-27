Церкві земля, а школярам – скандальний предмет «Основи сім’ї»: За що голосуватимуть на черговій сесії міської ради?

Число «3» – божа цифра. Вона володіє потужним ентузіазмом і здатна перетворювати неможливе у можливе. У силу чисел, мабуть, вірять і в Тернопільській міській раді, бо на носі 3-тя сесія, а проєкти рішень викликають запитання.

Ось наприклад, проєкти рішень про відведення земельних ділянок «Тернопільсько-Зборівській архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви». А так як «Бог любить Трійцю», мова йде про три земельні ділянки:

1) для будівництва та обслуговування студентської каплиці з комплексом споруд соціального кампусу за адресою вул. Тролейбусна (1,1099 га);

2) за адресою вул. Яреми (0,0800 га);

3) для обслуговування єпархіального житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою вул. І. Пулюя, 11 (0,0597 га)

Не можна й оминути пункт про впровадження програми «Основи сім’ї» для закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти (10–11 класи). Учням пропонують розглянути 70 тем про те, як збудувати щасливу сім’ю і стати успішними батьками.

Однак, довкола цієї програми неодноразово точилися скандали ще у 2019 році, після її впровадження в інших містах України. Йшлося про те, що у підручниках автор Адріан Буковинський використовує сексистські, дискримінаційні та антинаукові твердження. Ось, наприклад пара цитат із книжки:

«Дружина від природи – більш ефективний вихователь і може допомогти чоловікові усвідомити своє батьківство і стати успішним батьком. // Моліться за нього, зокрема разом з дітьми». (“ Українська правда: Життя ”)

«Діти, що виховуються в інтернатних закладах, більше схильні до скоєння злочинів». (“ Українська правда: Життя ”)

Крім того, група батьків звернулася до МОН із проханням провести антидискримінаційну експертизу курсу, яка згодом підтвердила лобіювання інтересів лише окремої категорії людей в курсі. Експертка та докторка соціологічних наук Ольга Расказова зазначила: «Там спостерігається християноцентризм, тобто не враховуються інтереси дітей, які, наприклад, інших вірувань. Багато етноцентризму. Взагалі не згадується, що є діти – представники інших націй. Крім того, там лише певна точка зору на ідеал сім’ї» (“Українська правда: Життя”)

Після експертизи, умовою МОН для відновлення курсу були правки на основі зауважень експертів. Та чи вивчатимуть тернопільські школярі «Основи сім’ї» як курс за вибором/факультатив – дізнаємося вже 29 січня.

Також серед проектів рішень є пункт про затвердження земельної ділянки за адресою вул. Шпитальна, 26 громадянці Вонс І.В. та Шозді М.Я. У випадку, якщо вказана особа Вонс Ірина Володимирівна є близькою родичкою забудовника і за сумісництвом депутата міської ради Вонса Ігоря Володимировича, то під час голосування депутат повинен про це повідомити та утриматися від голосування (згідно до статті 59-1. Конфлікт інтересів ЗУ “Про місцеве самоврядування”).

Крім того, зареєстровано три пункти про затвердження проєктів щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду за адресами: вул. Живова,1, бульвар Тараса Шевченка, вул. Винниченка,13.

Загалом на сесії планують розглянути 58 проєктів рішень про відведення земельних ділянок.

Додамо, що онлайн-трансляцію сесії можна буде переглянути на сторінці міського голови у мережі Facebook 29 лютого, початок о 9:00.

Авторка: Наталя Небельська, журналістка Центру громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі.