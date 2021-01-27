Для шкіл Тернопільщини виділено 14,7 млн грн — на закупівлю деззасобів

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 984 “Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти” за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету Тернопільщина отримала субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти в рамках “Нова українська школа”.

Тернопільській області на закупівлю деззасобів виділено 14,7 млн.грн., кошти розподілено між місцевими бюджетами. Для забезпечення безпечного освітнього середовища в заклади загальної середньої освіти закуплено дезінфекційні та антисептичні засоби для обробки рук, дезінфекційні засоби для обробки поверхонь.До кінця грудня залишок коштів буде освоєно повністю.