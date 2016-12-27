“За другий семестр 2016-17 н.р. стипендії будуть в нових розмірах”, — ректор ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кравець

“За другий семестр 2016-17 н.р. стипендії будуть в нових розмірах і студенти будуть отримувати їх за рейтингом, сформованим за середнім балом, в межах стипендіального фонду, — зазначив ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Володимир Кравець. — Це спрощений варіант, у порівнянні з тим, який планується в наступному навчальному році. Знято також позицію про можливе позбавлення стипендії студентів за порушення правил внутрішнього розпорядку. Чи буде вираховуватися середній бал тільки із екзаменаційних дисциплін чи до уваги братумуть ще й залікові, поки що невідомо. Однак, у середу, 28 грудня, Кабмін прийме відповідну постанову, де, сподіваюсь, будуть і ці деталі. Хоча я думаю, що заліки зараз враховуватись не будуть”.

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