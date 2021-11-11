Суд зобов’язав “Укрзалізницю” виплатити моральну шкоду рідним загиблого жителя Тернопільщини

Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Акціонерного товариства “Українська залізниця” на рішення Зборівського районного суду від 9 червня 2021 року щодо відшкодування моральної шкоди батькам загиблого внаслідок нещасного випадку працівника залізниці.

Як встановлення судом першої інстанції, 24 червня 2015 року під час виконання трудових обов’язків на залізничному перегоні Зборів – Золочів загинув працівник колії Андрій С. Цей факт підтверджено: Актом про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (форма Н-1), та Актом проведення спеціального розслідування нещасного випадку (форма Н-5).

У квітні 2021 року батьки потерпілого, Марія С. і Мирон С. звернулись до Зборівського районного суду із позовом до АТ “Українська залізниця” про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю їхнього 38-річного сина, у розмірі по 500 тис. грн кожному.

Рішенням Зборівського районного суду від 9 червня 2021 року позов задоволено частково: на користь позивачів із АТ “Українська залізниця” стягнуто по 100 тис. грн моральної шкоди без стягнення податків та обов’язкових платежів.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, представник АТ “Укрзалізниця” подав апеляційну скаргу, в якій просив дане рішення скасувати та відмовити позивачам у задоволенні позовних вимог.

За результатом апеляційного розгляду постановою Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу АТ “Укрзалізниця” залишено без задоволення, а рішення Зборівського районного суду від 9 червня 2021 року – без змін, – повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.



