10:01 | 5.01.2022
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Афіша Тернополя 

Найвідоміший скрипаль України Олександр Божик запрошує на концерт у Тернополі

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21 січня о 19:30 у ДрамТеатрі ім.Т.Шевченка відбудуться концерт скрипаля-віртуоза Олександра Божика.

Музикант виступатиме у супроводі рок-бенду, повідомляють організатори.

У програмі – найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Coldplay, Queen, Adele, Беz Обмежень, Океан Ельзи та інші. Звучатиме також авторська музика Божика та кавери із проєкту Bozhyk Duo.

Традиційно на гостей концерту чекають шоу-номери, інтерактиви з глядачами та виступ яскравих солістів, імена яких музиканти ще поки не оголошують.
До слова, квиток на концерт Олександра Божика у супроводі рок-бенду – це найкращий подарунок до Новорічних свят. Не пропустіть масштабне музичне дійство на чолі з скрипалем-віртуозом, на якому окрім своїх найкращих номерів музиканти будуть прем’єрити абсолютно нову музику!
 
Квитки тут:
Довідка:
Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етно-музика.
Суперфіналіст популярного телешоу “Україна має талант”, рекордсмен “Книги рекордів України”, лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.

Учасник багатьох телевізійних шоу та проєктів, зокрема, одного з найпопулярніших шоу у світі- “Британія має талант”. Після свого феєричного виступу на польському телешоу “Mam talent!” його назвали “Джиммі Хендріксом серед скрипалів”.

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