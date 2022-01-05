Найвідоміший скрипаль України Олександр Божик запрошує на концерт у Тернополі

У програмі – найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Coldplay, Queen, Adele, Беz Обмежень, Океан Ельзи та інші. Звучатиме також авторська музика Божика та кавери із проєкту Bozhyk Duo.

Традиційно на гостей концерту чекають шоу-номери, інтерактиви з глядачами та виступ яскравих солістів, імена яких музиканти ще поки не оголошують.

До слова, квиток на концерт Олександра Божика у супроводі рок-бенду – це найкращий подарунок до Новорічних свят. Не пропустіть масштабне музичне дійство на чолі з скрипалем-віртуозом, на якому окрім своїх найкращих номерів музиканти будуть прем’єрити абсолютно нову музику!

Квитки тут: