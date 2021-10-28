Перед судом постануть керівники лісової галузі Тернопільщини, які допустили незаконні рубки у національних парках

Державне бюро розслідувань регулярно звітує про результати роботи щодо протидії екологічним злочинам, зокрема, незаконним вирубкам лісів, до яких причетні працівники державних органів.

Так, за матеріалами ДБР судитимуть начальника Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства, який допустив незаконну рубку дерев на понад 2,1 млн гривень.

Чиновник погоджував дозволи на вирубку лісовим господарствам на території природно-заповідного фонду без необхідних документів від Міністерства екології та природних ресурсів України.

Через це у 2017 році на територіях заказників «Суразька дача», «Яблунівський», «Дача Галілея», нацпарків «Кременецькі гори» та «Дністровський каньйон» відбулися незаконні рубки лісу, які завдали збитків державі на суму більше, ніж 2,1 млн гривень.

Посадовця обвинувачують у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також за матеріалами ДБР до суду направлено обвинувальний акт стосовно вже колишнього директора одного з лісових господарств Тернопільщини, який розтратив державні кошти.

Протягом 2019–2020 років лісгосп постачав деревину одному з приватних підприємств Закарпаття, яке за угодою мало оплачувати її перевезення. Натомість директор за рахунок лісгоспу компенсував приватному підприємству 700 тисяч гривень на транспортні витрати.

За таку «допомогу» посадовець отримав свою «частку». У липні 2021 року директора звільнили із займаної посади.

Ексдиректор обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час досудового розслідування збитки були відшкодовані у повному обсязі.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Тернопільська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та СБУ.