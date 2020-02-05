Сантьяго — типова латиноамериканська столиця, сповнена життя та контрастів, — тернополянин Олег Кошла про візит у Чилі
Чилі — 54 країна, яку відвідав тернополянин Олег Кошла. Зараз він перебуває у столиці Сантьяго. Про враження від мандрівки Олег розповів на своїй сторінці у Фейсбуці.
- Сантьяго досить типова латиноамериканська столиця, сповнена життя та контрастів, 6 млн. людей, – пише Олег Кошла. – Заснована на рік пізніше, ніж Тернопіль. Знаходиться в дуже сейсмічно активній зоні, останній великий землетрус був в 2010. Ну і часті демонстрації, які переростають в погроми, під час останніх в жовтні-листопаді чилійці, вроді, протестували проти підвищення цін на метро, і бились з поліцією, але потім до основної групи приєднались любителі “грабіть коровани” (якщо в Україні в радикалізмі звинувачують правих, то тут це ліві, по місті часто можна зустріти графіті з закликами вступати в компартію), і розграбували, і спалили трохи супермаркетів в центрі, кілька відділень банків, пошкодили всі станції метро, яким тепер їздять, спалили трохи автобусів.
Країна вважається доволі безпечною, але Сантьяго все-таки столиця з купою різного люду, тому, після 12:00 по неблагополучних районах прогулюватись наодинці я б не рекомендував. Ну а вдень, звісно, бути уважним до власного гаманця.
Також, я б сказав, що Сантьяго — це місто графіті, його тут ну дуже багато, і цікавого. Сьогодні температура була 29 і я з зими від непривички відразу згорів )). Фрукти і овочі дешеві, все-таки літо у розпалі. Півкіло полуниць і 5 нектарин на ринку обійшлись в 1 долар. Досить велика вечеря “від пуза” в забігайлівці: четвертина курки, картопля фрі, суп і салат обходиться в доларів 5-6 (якшо колу ше взяти)