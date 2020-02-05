Сантьяго — типова латиноамериканська столиця, сповнена життя та контрастів, — тернополянин Олег Кошла про візит у Чилі

(якщо в Україні в радикалізмі звинувачують правих, то тут це ліві, по місті часто можна зустріти графіті з закликами вступати в компартію), і розграбували, і спалили трохи супермаркетів в центрі, кілька відділень банків, пошкодили всі станції метро, яким тепер їздять, спалили трохи автобусів.





Країна вважається доволі безпечною, але Сантьяго все-таки столиця з купою різного люду, тому, після 12:00 по неблагополучних районах прогулюватись наодинці я б не рекомендував. Ну а вдень, звісно, бути уважним до власного гаманця.

Країна вважається доволі безпечною, але Сантьяго все-таки столиця з купою різного люду, тому, після 12:00 по неблагополучних районах прогулюватись наодинці я б не рекомендував. Ну а вдень, звісно, бути уважним до власного гаманця.