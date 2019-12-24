13:01 | 24.12.2019
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Музиканти з Тернополя заспівали на вершині Торонто

Irena 2 Views Прокоментуй!

Квартет із Тернополя “Акорд”, до якого входять Павло Баган, Володимир Футорський, Андрій Затонський та Ярослав Якимчук, цього тижня із гастролями у Канаді. 

Вчора музиканти піднялися на найвищу вершину міста Торонто — Сі-Ен-Тауер (оглядова і телекомунікаційна вежа висотою 553,3 метра) — й заспівали там “Щедрика”.

Про це вчора повідомив Павло Баган на своїй сторінці у Фейсбуці:

  • Сьогодні з “Акордом” побували на вершині Торонто у славетному CN Tower… І навіть заспівали там “Щедрик”)))!

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