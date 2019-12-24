Музиканти з Тернополя заспівали на вершині Торонто

Квартет із Тернополя “Акорд”, до якого входять Павло Баган, Володимир Футорський, Андрій Затонський та Ярослав Якимчук, цього тижня із гастролями у Канаді.

Вчора музиканти піднялися на найвищу вершину міста Торонто — Сі-Ен-Тауер (оглядова і телекомунікаційна вежа висотою 553,3 метра) — й заспівали там “Щедрика”.

Про це вчора повідомив Павло Баган на своїй сторінці у Фейсбуці:

Сьогодні з “Акордом” побували на вершині Торонто у славетному CN Tower… І навіть заспівали там “Щедрик”)))!