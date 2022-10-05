У Тернополі презентують книгу військового капелана

Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує тернополян і гостей міста 6 жовтня о 13.15 завітати на презентацію книги «Ніхто, крім нас», автором якої є військовий капелан, волонтер і літератор В’ячеслав Кізілов.

Книга створена на основі спогадів та розповідей людей, які стали учасниками, або ж очевидцями сучасної визвольної боротьби українців. Це історії, читати які легко і важко водночас, але чого ви тут точно не знайдете і не відчуєте читаючи – це байдужості.

Захід відбудеться у читальній залі книгозбірні, що знаходиться за адресою: вулиця Коперника, 17. Деталі за номером: 23 59 47.