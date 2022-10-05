У Тернополі запрацював татохаб – клуб для татусів

8 жовтня о 14:30 відбудеться офіційне відкриття ТатоХабу у Тернополі.

Захід відбудеться в Українському Домі «Перемога», за адресою: бульвар Т. Шевченка 27, м. Тернопіль.

Проєкт «ТатоХаб» в Тернополі реалізується ГО «Клуб рибалок України – Юей Фішинг Клуб» проєкту «Трамплін до рівності», що реалізується UNFPA у партнерстві з Офісом Віцепрем’єрки з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України за фінансової підтримки Швеції за сприяння Тернопільської міської ради та Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради.

«ТатоХаб» – це проєкт з розвитку відповідального татівства, розроблений Фондом ООН у галузі народонаселення, UNFPA, спільно з Promundo (США) та інститутами громадянського суспільства на засадах партнерства з муніципалітетами з метою допомоги татам у відпрацюванні навичок та дій, які допоможуть їм стати більш відповідальними батьками та партнерами. В Україні мережа ТатоХабів успішно функціонує у багатьох містах. І ось, настав час коли «ТатоХаб» розпочинає свою роботу у Тернополі.

Модель створення батьківських клубів не нова. У Європі застосовується схожий підхід і залучення татусів до проведення змістовного дозвілля разом, і забезпечення всебічного розвитку дитини, а також сприяння партнерським стосункам в родині. Саме тому такою важливою є робота Татохабів – клубів для татів, де вони можуть спілкуватися, обмінюватися досвідом, отримувати поради від спеціалістів з різних напрямів та якісно проводити час з малечею!

Участь у заході візьмуть Представник Фонду у галузі народонаселення ООН в Україні (UNFPA) Хайме Надаль, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеції в Україні пан Тобіас Тиберг, міський голова міста Тернополя Сергій Надал, координаторка проєкту «ТатоХаб» у Тернополі Яна Шкуратова.

Окрім цього, в рамках офіційного відкриття проєкту відбудеться сімейний захід з різноманітними активностями для дітей та дорослих.