Як ТНТУ ім. Івана Пулюя відзначить 60-річчя від дня заснування

29 вересня 2020 року об 11.00 у залі засідань вченої ради (корп.2., ауд.79) відбудуться урочистості з нагоди 60-річчя Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

У програмі:

Вітання ректора університету чл.-кор.НАНУ П.В.Яснія

Вітання гостей і нагородження кращих студентів і працівників університету.

Презентація книги і фільму до 60-річчя університету.

Мистецькі вітання.

2020 рік для Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя — це рік двох визначних дат: 175-річчя від дня народження Івана Пулюя і 60-річчя від дня заснування. Це були роки зростання — від загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту до національного технічного університету. За рейтингом ТОП-200, який щорічно проводиться лабораторією ЮНЕСКО, університет входить у 15% кращих із 200 ЗВО України. Серед викладацького складу член-кореспондент Національної академії Наук України, 3 Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, більше десяти науковців, яким присвоєно Почесні звання України, більше 50 докторів наук і професорів.

З часу заснування випускниками університету стали тисячі фахівців інженерного, комп’ютерного, економічного профілів, які творили і творять економіку сучасної України.

Запрошуємо долучитись до онлайн трансляції за посиланням: www.facebook.com/tntu.ip

Організаційний комітет ТНТУ