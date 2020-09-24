Ювілейна проща освітян у Зарваниці відбудеться онлайн
У суботу, 26 вересня, об 11 годині відбудеться онлайн ювілейна 10-та проща освітян.
Марійського європейського зв’язку. Щороку на професійні прощі сюди приходять сотні тисяч паломників. В останню суботу вересня, напередодні професійного свята – Дня працівників освіти, на професійну прощу приїзджають освітяни з різних куточків України.
Цьогоріч, ювілейна X проща освітян, з нагоди 155-річчя митрополита Андрея Шептицького, відбудеться в онлайн-режимі. Ласкаво запрошуємо спільно єднатися у молитві.