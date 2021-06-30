Зоозахисники відкрили реєстрацію для волонтерів, які рахуватимуть кількість безпритульних собак у Тернополі

Партійка “Сили людей”, зоозахисниця Людмила Чеховська каже, що керівництво міста все ще не ініціює подібний підрахунок, щоб оцінити ефективність програми стерилізації безпритульних собак. Тому активісти вже втретє змушені проводити підрахунок власними силами і запрошують небайдужих тернополян теж долучитись.

«Для підрахунку знадобляться активні та небайдужі мешканці зі смартфонами на базі IOS чи Android, які зможуть виділити 2 години ранкового часу з 7:00 до 9:00 8, 9 чи 10 липня (на вибір) для проходження обраного сектору. Один сектор = один день!»,- каже Людмила Чеховська.

До слова, підрахунок проводять за методикою міжнародної організації World Animal Protection на базі програмного забезпечення від команди Animal ID. В Тернополі такою ініціативою займаються представники БФ «Вірні друзі».

Реєстрація на обов’язкові для підрахунку сектори жовтого кольору за посиланням: https://bit.ly/3hfkXou