Анатомія безпілотника: як вибрати елементи для дрона і не викинути гроші на вітер

Вартість помилки під час вибору складників для військового дрона може коштувати навіть життя. Один невірно підібраний елемент — і коптер впаде посеред польоту або й зовсім не злетить. Тому вибирати елементи потрібно завжди з урахуванням параметрів вже наявних вузлів БпЛА чи сумісності з іншими деталями, які також купуєте. Далі розкажемо, як підійти до вибору елементів для безпілотника належним чином.

Рама, мотори, акумулятори та стабільність живлення

Рама визначає розміри дрона, його маневровість і вантажність. Для компактних FPV-моделей часто використовують 5-дюймові конструкції, а для більших апаратів – 7–10-дюймові. Важливий і матеріал: карбон зазвичай міцніший за пластик, проте вага рами впливає на тривалість польоту.

Мотори для дронів підбирають за потужністю, швидкістю обертання та сумісністю з іншими компонентами. Вибираючи комплектуючі до дронів, важливо враховувати параметр KV, характеристики пропелерів і допустиме навантаження на регулятор обертів (ESC).

Тривалість польоту залежить і від акумулятора. LiPo-батареї підходять для високих струмових навантажень, а Li-Ion часто використовують для збільшення автономності. Головне – узгодити напругу, ємність і вагу батареї з характеристиками БпЛА.

Політний контролер, відеопередача та начинка для керування

Від електроніки залежить, наскільки точно БпЛА виконує команди пілота. Вибирати деталі для цього блоку варто з перевіркою протоколів, частот і роз’ємів. Особливу увагу приділяють наступним вузлам:

FC (політний контролер) — це «мозок» коптера. Цей елемент підтримує рівновагу дрона під час польоту. Віддавайте перевагу моделям на прошивці Betaflight або ArduPilot. Приймач — варіанти із протоколом передачі даних ExpressLRS на 915 МГц чи 2,4 ГГц тримають стабільний зв’язок навіть на великій відстані. FPV-камера та відеопередавач (VTX) — аналогові варіанти на 5,8 ГГц дешевші й мають низьку затримку (близько 20 мс), а цифрові HD забезпечують чіткішу картинку. Потужність VTX буває від 25 мВт до 1–2,5 Вт.

Правильно підібрані комплектувальні впливають на надійність дрона, його керованість і тривалість польоту. Знайти необхідні деталі для складання, модернізації чи ремонту БпЛА можна в інтернет-магазині Zelen Store. Тут представлений вибір електроніки та аксесуарів для різних моделей безпілотників.