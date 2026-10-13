«Рятував місто від шахедів»: у Тернополі студент підпалив два автомобілі, бо думав, що там російські маячки

У Тернополі 19-річного студента підозрюють у підпалі двох автомобілів

У Тернополі 19-річному студентові повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. За версією слідства, юнак підпалив два автомобілі після спілкування з невідомою особою в Telegram.

Про це повідомили в Тернопільській окружній прокуратурі. Дії студента кваліфікували за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, незнайомець у Telegram переконував хлопця, що російські агенти прикріпили до коліс автомобілів радіомаячки, які нібито мали наводити російські ударні безпілотники на Тернопіль. Співрозмовник наказав юнакові знешкодити дві автівки.

Увечері 7 жовтня 2026 року студент придбав у торговельному центрі засіб для розпалювання вогню та рушник. На вулиці Торговиця він поклав на колесо автомобіля Ford Transit D рушник, змочений легкозаймистою речовиною, і підпалив його. Після цього хлопець утік.

Того ж вечора, за даними правоохоронців, він у такий самий спосіб підпалив автомобіль Renault Master у провулку Цегельному.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в Тернопільській області.

У Тернопільській області фіксують схожі випадки

У прокуратурі нагадали, що нещодавно жителю Кременецького району повідомили про підозру в підпалі банку. За версією слідства, він зробив це нібито для того, щоб «викурити» звідти ворожого агента.

Також триває судовий розгляд справи щодо чоловіка, який, за матеріалами обвинувачення, підпалив цей самий банк, нібито намагаючись урятувати подругу.

За даними прокуратури, в обох випадках пропозиції вчинити злочин надходили через Telegram від невстановлених осіб.