Безпліддя – не вирок! Гінеколог розповіла з чого почати лікування безпліддя 

Проблема безпліддя складна і багатогранна: існує більше 20 причин жіночого і більше 15 основних причин чоловічого безпліддя. Майже у половини безплідних пар різні фактори безпліддя виявляються як у дружини, так і у чоловіка – варіантів комбінацій факторів, що перешкоджають настанню вагітності, дуже багато. – розповідає лікар-гінеколог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

Саме тому для лікування такої складної проблеми просто необхідно звертатися до фахівця, який володіє знаннями і практичними навичками в області діагностики і лікування жіночого і чоловічого безпліддя. Наші гінекологи спільно з урологами успішно проводять діагностику та лікування безпліддя при необхідності підготовку сімейних пар до допоміжних репродуктивних технологій (ЕКЗ).

З чого почати лікування безпліддя?

З консультації досвідченого лікаря-репродуктолога. Ми пропонуємо БЕЗКОШТОВНУ консультацію провідних спеціалістів в області репродуктології. – розповідає спеціаліст.

Вже 22 лютого, одні з найкращих репродуктологів країни проконсультують Вас з усіх питань, пов’язаних з діагностикою причин безпліддя, і підберуть для Вас найоптимальнішу програму ЕКЗ для того, щоб Ваша мрія стала реальністю!

Прийом вестимуть:

— Дорошенко Венера Енверівна – лікар-репродуктолог, гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, із досвідом роботи понад 18 років;

— Акімова Ірина Костянтинівна- к.мед.н., доцент, лікар-гінеколог вищої категорії, репродуктолог, досвід роботи більше 40 років.

Ми, фахівці медичного центру «Оксфорд Медікал» пишаємось своїм гінекологічним відділенням. Всі лікарі мають великий досвід роботи, наукові звання і авторські методики лікування. У нашій клініці, завдяки застосуванню сучасних репродуктивних технологій народились вже тисячі здорових дітей!

Щоб записатися на консультацію до лікаря або отримати більше інформації, телефонуйте в наш контакт-центр за номером: (068) 752 52 52!