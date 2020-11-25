Будівельне риштування різних видів

Зведення приватних будинків передбачає монтаж будівельного риштування, транспортуванням і складанням яких повинні зайнятися замовники. Послуги фахівців з риштування в даному випадку будуть коштувати дуже дорого, а «народні умільці» не в змозі грамотно виконати цю роботу. Тому варто з’ясувати, як правильно встановити риштування.

Класифікація будівельного риштування

Без сучасного будівельного риштування сьогодні не обходиться жодне будівництво. Саме таке пропонує своїм клієнтам компанія «УкрСтандарт». Однак новачкові складно орієнтуватися в багатому асортименті виробів. Тож слід розібратися у класифікації актуальних типів.

На будівельному ринку можна зустріти універсальні моделі або такі, що індивідуально підходять для конкретних видів маніпуляцій в будинку, на дачі, в котеджі. Як вони відрізняються один від одного? Якщо в двох словах, то складністю установки елементів і системою замків.

Рамні риштування, як правило мають каркас з рам металевих і вертикальних. Однак їх фіксація відбувається зв’язками (по горизонталі та діагоналі). Їх плюси очевидні: немає обмежень по сфері використання, простота збору/розбору конструкцій, які мають відносно невелику вагу. Є й істотний мінус – якщо у плануються маніпуляції на будівлях зі складною фасадною геометрією.

Складно назвати види робіт, в яких не знадобиться риштування клинове будівельне. Функціональність вище похвал: реставрація, ремонт, укладання, монтаж, будівництво будь-якого обсягу. Крім того, різні сцени, опалубки монолітні. Тут можна не обмежувати свої фантазії і використовувати риштування клинове будівельне навіть в проектах з нестандартними формами. Мінуси і плюси аналогічні раніше розглянутих риштувань.

Параметри будівельного риштування

Об’єкти, що зводяться в рамках приватного будівництва, не перевищують 10 метрів. Риштування є найбільш низьким різновидом додаткових споруд. До його надійності не пред’являються строгі вимоги. Наприклад, дозволено комбінувати матеріали і застосовувати незвичайні рішення при облаштуванні стиків і кріплень.

Базовою характеристикою риштування є максимум несучої здатності. Стійкість буде залежати від різновиду виконуваних робіт:

1. Оздоблення фасадів і спецмонтаж.

2. Облицювання і робота з бетоном.

3. Укладання каменю і цегли.

Що краще – метал чи дерево?

Металеві і дерев’яні риштування не мають істотних відмінностей. Виконання робіт на низькій висоті проходить без пригод. Однак деякі особливості все ж є.

Кращий варіант – риштування металу. Їх складання та розбирання проходить досить швидко, завдяки чому вдається скоротити вартість. Після виконання робіт риштування не потрібно утилізувати.