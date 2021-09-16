Чохли та аксесуари – надійний захист сучасних гаджетів

Багато власників мобільних телефонів, планшетів або комп’ютерів зіштовхуються з проблемою підбору ідеальних аксесуарів. З їх допомогою можна урізноманітнити функціонал гаджетів, підвищити якість і гарантувати довговічність у використанні. Залишається лише визначитися із категорією і підібрати ідеальне рішення, засноване на особистих уподобаннях і побажаннях.

Ключовим помічником в підборі буде інтернет-магазин «Armored», де на вибір надається декілька десятків категорій товарів. Ознайомитися з ними найзручніше тут https://armored.ua/, де кожен товар доповнений описом, характеристиками та фотографіями. За багато років роботи менеджери магазину навчилися розуміти запити користувачів, надаючи їм на вибір кращі рішення.

Захисне скло

Один з найважливіших елементів захисту смартфона і планшета. Використовується скло з показником твердості 9H, яке здатне витримати удари і падіння. У порівнянні із захисною плівкою скло ефективніше захищає екранний модуль.

Структура скла включає три захисні шари:

олеофобний (відштовхує відбитки, тим самим дозволяючи пальцям з легкістю ковзати по поверхні);

антибліковий (створюється нормальні умови для сприйняття інформації з екрана навіть при самому яскравому освітленні);

зовнішній (застосовується стримуюча технологія, що виключає появу осколків, якщо скло випадково трісне або пошкодиться).

Передбачені скла з заокругленням і без нього, також деякі варіанти створюють тривимірний ефект. Бажано, щоб по периметру не залишалися зазори.

Різноманітність аксесуарів

Асортимент товарів вражає. На вибір є практично все, що дозволить урізноманітнити функціонал будь-якого сучасного гаджета:

навушники;

зарядні пристрої;

автономні батареї;

карти пам’яті;

автомобільні утримувачі;

портативні колонки.

За будь-якого питання представляється консультація. Менеджери готові заздалегідь вирішити всі проблеми, щоб покупець міг зробити вибір і наступну покупку.

Постійним клієнтам надаються знижки та бонуси, але в цілому формуються прийнятні ціни і гарантія на окремі позиції аксесуарів. Оплата доступна банківською карткою і готівкою за фактом отримання аксесуарів. По всій Україні діє оперативна доставка одним з обраних транспортних перевізників. На сайті постійно оновлюється асортимент, тому потрібно стежити за новинками і своєчасно купувати доповнення до гаджетів.