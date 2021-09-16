На Тернопільщині жінка незаконно перебувала під слідством та судом аж 54 місяці

Порушення прав людини часто призводить до заподіяння їй моральної шкоди, яка впливає на фізичний та психологічний стан, що може позбавити людину звичного ритму життя та втрати соціальних зв’язків.В такій ситуації опинилася пані Оксана, яка через незаконні обвинувачення отримала моральну шкоду. Але завдяки професійним діям адвоката в судовому порядку отримала компенсацію в розмірі 327 тисяч гривень.

Як це було. До Чортківського місцевого центру звернулася жителька одного із сіл Чортківського району з питанням відшкодування моральної шкоди, оскільки вона з 16 липня 2015 року по 29 січня 2020 року незаконно перебувала під слідством та судом, що загалом склало 54 місяці. Вироками районних судів пані Оксану визнано невинуватою та виправдано у зв’язку з недоведеністю вчинення нею кримінального правопорушення. Ухвалою Тернопільського апеляційного суду вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Протягом слідства клієнтка центру внаслідок незаконного обвинувачення зазнала моральних страждань. Отримана моральна шкода виражалася у душевних стражданнях, внаслідок чого пані Оксана змушена була витрачати свій час на забезпечення захисту від незаконного обвинувачення, а також на відновлення життєвих та ділових зв’язків. Моральні страждання підсилювались тим фактом, що протягом розгляду справи клієнтка центру отримала ІІ групу інвалідності загального захворювання.

Захищати права клієнтки у суді місцевий центр доручив адвокату системи безоплатної правової допомоги – Ігорю Андрусенку. Адвокат підготував до суду позов про відшкодування моральної шкоди.

Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя ( ст. 4 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового слідства, прокуратури і суду»).

Відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом провадиться виходячи з розміру не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом.

В результаті розгляду справи, суд виніс рішення, яким зобов’язав відшкодувати позивачці моральну шкоду, завдану незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду в розмірі 327 тис. грн.

З рішенням суду можна ознайомитись тут.