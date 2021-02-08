Повернемо час назад: безпечне омолодження шкіри за допомогою плазмоліфтингу
Плазмоліфтинг – це природній процес омолодження, шляхом введення плазми власної крові пацієнта, насиченої тромбоцитами.
Процедура дієво усуває вугри, омолоджує шкіру, розгладжує зморшки і відновлює процеси регенерації. Ін’єкції стимулюють зростання і синтез білків колагену і еластину. Також прискорюються обмінні процеси і нормалізується функція сальних залоз.
Плазмоліфтинг лиця коригує справжній вік людини, в зв’язку з тим, що не містить хімічних речовин і не відторгається організмом. Після ін’єкцій тканини насичуються киснем, що підвищує захисну систему шкіри і сприяє прискореній регенерації.
Переваги плазмоліфтингу
- відбувається вироблення біологічно активних речовин;
- активізується клітинний розподіл;
- оновлюється дерма;
- активізується утворення власного колагену і еластину;
- стимулюється регенерація шкіри;
- повністю розгладжуються дрібні зморшки;
- поліпшується зростання стовбурових клітин;
- зміцнюється імунітет;
- клітини шкіри насичуються киснем.
Завдяки інноваційній методиці процедура є повністю безпечною.
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