Повернемо час назад: безпечне омолодження шкіри за допомогою плазмоліфтингу

Плазмоліфтинг – це природній процес омолодження, шляхом введення плазми власної крові пацієнта, насиченої тромбоцитами.

Процедура дієво усуває вугри, омолоджує шкіру, розгладжує зморшки і відновлює процеси регенерації. Ін’єкції стимулюють зростання і синтез білків колагену і еластину. Також прискорюються обмінні процеси і нормалізується функція сальних залоз.

Плазмоліфтинг лиця коригує справжній вік людини, в зв’язку з тим, що не містить хімічних речовин і не відторгається організмом. Після ін’єкцій тканини насичуються киснем, що підвищує захисну систему шкіри і сприяє прискореній регенерації.

Переваги плазмоліфтингу

відбувається вироблення біологічно активних речовин;

активізується клітинний розподіл;

оновлюється дерма;

активізується утворення власного колагену і еластину;

стимулюється регенерація шкіри;

повністю розгладжуються дрібні зморшки;

поліпшується зростання стовбурових клітин;

зміцнюється імунітет;

клітини шкіри насичуються киснем.

Завдяки інноваційній методиці процедура є повністю безпечною.

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