13:28 | 8.02.2021
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Бізнес-Погляд 

Повернемо час назад: безпечне омолодження шкіри за допомогою плазмоліфтингу

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Плазмоліфтинг – це природній процес омолодження, шляхом введення плазми власної крові пацієнта, насиченої тромбоцитами.

Процедура дієво усуває вугри, омолоджує шкіру, розгладжує зморшки і відновлює процеси регенерації. Ін’єкції стимулюють зростання і синтез білків колагену і еластину. Також прискорюються обмінні процеси і нормалізується функція сальних залоз.

Плазмоліфтинг лиця коригує справжній вік людини, в зв’язку з тим, що не містить хімічних речовин і не відторгається організмом. Після ін’єкцій тканини насичуються киснем, що підвищує захисну систему шкіри і сприяє прискореній регенерації.

Переваги плазмоліфтингу

  • відбувається вироблення біологічно активних речовин;
  • активізується клітинний розподіл;
  • оновлюється дерма;
  • активізується утворення власного колагену і еластину;
  • стимулюється регенерація шкіри;
  • повністю розгладжуються дрібні зморшки;
  • поліпшується зростання стовбурових клітин;
  • зміцнюється імунітет;
  • клітини шкіри насичуються киснем.

Завдяки інноваційній методиці процедура є повністю безпечною. 

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені лікарі-косметологи, їхня основна мета – дарувати красу і молодість пацієнтам, втілюючи їхні бажання в реальність. Вибираючи нас, Ви забезпечите себе сервісом високого рівня, гарантованою якістю та результатом.

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