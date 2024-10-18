Тернопільська професорка другий рік поспіль входить у ТОП 2% найцитованіших науковців світу

Професор Оксана Боярчук вдруге увійшла у «ТОП-2%» найцитованіших науковців у галузі «Педіатрія. Імунологія» за результатами аналізу її публікацій упродовж 2017-2024 років. Повідомляють у ТНМУ.

Таким чином вона вкотре довела, що є найвпливовішим науковцем у своїй галузі у 2024 році.

Щорічний рейтинг науковців за рівнем цитованості їх робіт укладається дослідниками Стенфордського університету та аналітиками видавництва Elsevier та SciTech Strategies.

Рейтинг базується на аналізі майже 7 мільйонів профілів науковців у бібліометричній базі Scopus, з яких за відібраними критеріями цитованості (загальна кількість цитувань, h-індекс, кількість цитувань з врахуванням співавторів та місця автора у списку співавторів та ін.) сформовано рейтинг понад 200000 найбільш цитованих науковців, розділених на більш, ніж 175 галузей. Цитованість – це показник, який демонструє, наскільки наукові дослідження того чи іншого автора помітні та цікаві іншим дослідникам у галузі.



Загалом до рейтингу увійшло більше 100 науковців з усієї України.

Вітаємо професора ТНМУ Оксану Боярчук з її високими досягненнями!



