Хто у м.Тернопіль може швидко вилікувати геморой

На мою думку, геморой з’явився у мене через сидячу роботу. Я перебувала в офісі в положенні сидячи більшу частину часу з 8 ранку до 7 вечора. По приходу додому фізичною активністю не займалась, а через, 1 -2 години вже лягала спати. Міняти роботу не хотілось, колектив і сама діяльність мені подобалась, але через деякий час стала відчувати моторошний дискомфорт та біль в області заднього проходу.

Так як я все ще ходила на роботу, часу відвідати лікаря взагалі не було,але мені було зрозуміло,що це з’явився геморой.

Я купувала різні свічки та таблетки від яких не спостерігала жодного ефекту,а через 3 місяці, коли терпіти було вже нестерпно вирішила звернулась до лікаря.

Звернулась я в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль», оскільки мені рекомендували його багато знайомих . Мені було дуже незручно звертатись до проктолога, особливо, коли розуміла, що це чоловік, але після того,як записалась на прийом дізналась, що можна обрати лікаря жінку, що дуже мене порадувало.

Після огляду мені діагностували 2 стадію геморою. Я думала, що доведеться робити операцію, але проктолог сказав, що все проводиться безопераційно та без втрати працездатності,тобто навіть не доведеться брати лікарняний. Я розпочала своє лікування, паралельно працювала та жила в звичайному для мене ритмі,підтримувала зв’язок з лікарем та дотримувалась рекомендацій. Вже через декілька днів помітила результат, а згодом геморой зовсім зник!

Тепер розумію наскільки правильно я поступила звернувшись саме в «Оксфорд Медікал», адже зараз мало хто може запропонувати безопераційний метод лікування та такий швидкий результат та анонімність.

Тому якщо Вас турбує така проблема, як геморой вкрай не раджу займатись самолікуванням чи покладатися на чиїсь поради — все потрібно обговорювати з лікарем,а найкращий варіант одразу до нього звернутись в МЦ « Оксфорд Медікал Тернопіль».

Надія, 45 років

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