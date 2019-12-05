Студентські їдальні вишів на Тернопільщині: чим харчуються майбутні медики і педагоги

Журналісти Чортків.City протестували їдальні місцевих Чортківських коледжів – гуманітарно-педагогічного ім. Олександра Барвінського та державного медичного. На разі лише два об’єкта харчування, проте маємо намір відвідати ще кілька, та це – згодом. Отож…

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. О.Барвінського

Опісля капітального ремонту, їдальні – років зо п’ять. Чисто, охайно. Окремо відведено місце, де і верхній одяг можна повісити, і руки з милом помити – як годиться за умовами санітарії.

Їдальня – на 60-70 місць, цілком достатньо для, так би мовити, швидкого харчування. Заглянемо в меню, що, до слова, окрім документально (на папері), ще й написане, скажімо, по-школярськи, на дошці (у великому форматі), що відразу кидається в око.

Фото Максима Огородника Фото Максима Огородника Їдальня на самозабезпеченні, тобто самостійно коледж закупляє абсолютно всі продукти.

«Рахуємо копійку до копійки, – як мовляв директор навчального закладу Роман Пахолок, – співставляємо, де якісніші й дешевші продукти. Співпрацюємо з надійними постачальниками, які доставляють, направду, свіжу та якісну за помірними цінами продукцію».

Фото Максима Огородника

Своїх заготівель – консервацій, овочів чи фруктів – педагогічний не має, тому так делікатно й скрупульозно тут відносяться до вибору продукції.

Усі ціни відображаються в розрахунковій документації на щодень. Демократія є тоді, коли є вибір. А вибір такий: дві перших страви (у день наших відвідин – борщ і солянка); чотири гарніри; до них – котлета, риба смажена, сосиска; три салати – з буряка, моркви, капусти; сік, чай, вода.

Ми запитали в студентів: «Смачно?» – «Так, звичайно ж! Добре, що можемо вибрати страву до вподоби».

Скуштували й ми, аби не робити висновок лише зі слів відвідувачів. Направду, смачно й ситно. І котлета – м’ясна! Не така, якою годували в часи «совдепії»: хліба моченого – якнайбільше, а фаршу, як-то кажуть, – на один зуб.

У середньому комплексний обід від 22-х до 27-и гривень, у залежності від кількості м’ясних страв.

Чортківський державний медичний коледж

Їдальня, так би мовити, самостійна з 2001 року. Тобто – це є госпрозрахункова одиниця, що знаходиться на балансі навчального закладу. На основі «закладок», технологічних карт, калькуляцій самостійно закупляють продукти. Хоча «закупляють» це – мало сказати. Адже з часу «самостійності» багато продуктів вирощують на спортивно-оздоровчій базі коледжу, що знаходиться у с. Більче Золоте. Там є власне господарство: сад, город; вирощують свиней, курей. Тож є і фрукти, й овочі, й своє м’ясо, яйця.

Студенти в літній період відпочивають на базі й водночас відпрацьовують трудовий семестр, збираючи фруктові та овочеві врожаї. А працівники їдальні дбають про заготівлі на зиму: варення (цьогоріч врожай багатий – 200-300 кг смородини), джеми. Пиріжки, булочки випікають уже з власне заготовленим варенням. За рахунок цього їдальня має гарне збалансоване меню, що в середньому становить 18-20 гривень (перше, друге з м’ясом, хліб, компот).

В меню на вибір щоденно: дві перших страви, три – других, два-три салати; з м’ясних страв – риба (чи то смажена, чи то котлета), свинина чи гов’ядина (котлета, биток, шніцель, зраза) і печінка (гов’яжа, куряча). З напоїв сезонно – березовий сік, компоти (свіжозварені) з різних фруктів. Яблука – одна штука – 50 копійок. Слід сказати, від вересня місяця вже спожили 400 кг яблук загалом. У такий спосіб апріорі – здорове харчування.

Фото Максима Огородника

Студенти пільгових категорій харчуються безкоштовно, згідно з державною програмою. Є студенти, які перебувають на повному державному забезпеченні, харчування для них становить 40 грн у день. Окрім цього, реалізовується програма студентського профкому – допомога в харчуванні студентам інших кризових категорій, наприклад: із багатодітних сімей; діти, батьки яких є учасниками бойових дій.

Фото Максима Огородника

Їдальня працює від 8-ї до 17-ї год. За час великої перерви (що триває 30 хв.) між парами встигають нагодувати близько 70-ти осіб.

Того дня у меню: розсольник зі сметаною, суп гороховий; салати з буряка, свіжої моркви; рагу овочеве, яєчня смажена, яйце відварене; биточок м’ясний, риба смажена, печінкові котлети; каші з маслом: рисова, кукурудзяна, гречана; кавовий напій, компот яблучний; окрім того в асортименті – круасан і булочка (власної випічки).