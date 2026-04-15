Как бизнес снижает количество пропущенных записей с помощью напоминаний

Клиенты часто записываются на услуги заранее, но не всегда приходят на встречу, что для бизнеса означает потерю времени и дохода. Чаще всего причиной пропусков становится не отказ от услуги, а отсутствие своевременного напоминания. Ведь клиент может забыть о записи, спутать дату, время или попросту не найти удобного способа подтвердить визит. Поэтому многие компании внедряют автоматические оповещения.

Какие каналы используют для напоминаний

Чтобы увеличить шанс доставки и прочтения сообщения, лучше сочетать сразу несколько вариантов автоматических уведомлений. Обычно используют:

SMS — быстрый и универсальный способ информирования. Мессенджеры — подходят для более детальных сообщений. Email — используется для отправки дополнительной информации. Автоматические звонки — применяются реже, но в отдельных нишах приносят хорошие результаты.

В одном случае удобнее получить короткое сообщение, в другом — перейти по ссылке и подтвердить запись. Если нужно быстро сделать СМС рассылку, лучше использовать сервис с уже готовыми шаблонами и интеграцией с CRM. А учитывание привычек аудитории в процессе выбора канала для оповещения напрямую влияет на посещаемость и снижает количество пропущенных записей.

Как сделать напоминания эффективными

Само наличие уведомления не гарантирует результат, важно еще, как именно оно сформулировано и когда отправляется. Слишком раннее напоминание клиент может забыть, а слишком позднее — не оставить времени на изменение планов. Есть несколько правил, которые помогают повысить эффективность:

отправлять первое сообщение за 24 часа и повторно за 2–3 часа до визита клиента;

указывать точное время, дату и место;

добавлять возможность подтвердить или отменить запись;

использовать имя клиента для персонализации.

