Юрій Кулик отримав «Золоте серце» від Президента за багаторічне волонтерство

Співзасновника благодійного фонду «ФАЙНЕ.ЮА» Юрія Кулика відзначили державною нагородою — відзнакою Президента України «Золоте серце».

Нагороду йому вручила Наталія Калмикова за дорученням Президента України Володимира Зеленського — за більш як 10 років активної волонтерської діяльності.

Понад 10 років допомоги армії та родинам військових

Юрій Кулик розпочав свою волонтерську діяльність ще у 2014 році. Тоді він долучився до роботи Логістичного центру допомоги бійцям АТО в Тернополі, де координував інформаційну підтримку.

Згодом став співзасновником благодійного фонду «Файне ЮА», який реалізує соціальні та гуманітарні ініціативи. Серед основних напрямків — допомога людям, які цього потребують, а також підтримка дітей українських захисників.

Участь у місії «На щиті»

З липня 2023 року волонтер є активним учасником і координатором місії «На щиті. Тернопільщина». У межах цієї ініціативи він займається поверненням полеглих українських військових додому, а також здійснює важливу комунікаційну роботу.

Визнання внеску

Діяльність Юрія Кулика відзначають як приклад системного та відданого волонтерства. Його щоденна праця спрямована на підтримку військових і їхніх родин, а також на гідне вшанування загиблих захисників та збереження пам’яті про них.

Отримання відзнаки «Золоте серце» стало визнанням вагомого внеску волонтера у допомогу Україні.