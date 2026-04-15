Передчасно пішла з життя артистка тернопільського драмтеатру Ірина Томин

У Тернополі відійшла у вічність артистка оркестру Тернопільського академічного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Ірина Томин.

Жінка померла на 36 році життя.

Про трагічну звістку повідомили у театрі. Там зазначають, що Ірина Томин була щирою, чуйною людиною, сповненою мрій і надій.

У колективі наголошують, що вона залишила по собі світлі спогади, тепло та любов, які назавжди житимуть у серцях рідних, друзів і всіх, хто її знав.

Працівники театру висловили щирі співчуття родині та близьким померлої.

Світла пам’ять.