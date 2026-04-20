Тернопільські школярі вибороли бронзу на турнірі з бадмінтону у Львові

Учні Тернопільської ЗОШ №10 Олександр Бобесюк (11 клас) та Андрій Огнистий (10 клас) взяли участь у Всеукраїнському турнірі з бадмінтону «Волан Лева», що відбувся у Львові.

Ці змагання традиційно щороку збирють спортсменів різних вікових груп, щоб сприяти розвитку бадмінтону в Україні. Тернопільські школярі, до слова, були наймолодшими учасниками турніру, та, попри це, змогли успішно виступити у своїй категорії та вибороти бронзові медалі.

Вітаємо спортсменів та їхніх наставників Степана Беднарчука і Степана Вовчока із досягнутим результатом.