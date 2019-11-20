Как выбрать секс игрушку для партнерши?

Решив сделать сюрприз любимой следует выходить за рамки конфет и цветов. Порою стоит удивить пикантным намеком, заглянув в интим-магазин Перчинка. Ведь секс-игрушки и эротическое белье способны привнести новые ощущения в традиционный половой акт. Это освежит утопающие в быту отношения и добавит страсти в недавно начавшийся роман.

На какие факторы обратить внимание

При выборе пикантной игрушки для партнерши многие сталкиваются со сложным выбором. Ведь подарок должен порадовать, а не обидеть или разозлить. Поэтому сексологи рекомендуют учитывать такие факторы при выборе сюрприза:

На какой стадии отношения. Если вы только начали проводить ночи вместе, следует быть осторожным. Уместным презентом станет эротическое белье или пикантный костюм. Также можно поэкспериментировать с деликатными аксессуарами. Предпочтения избранницы. Какую роль в интиме играет девушка: активную или пассивную? Партнерша, любящая проявлять инициативу часто раскрепощена и с удовольствием получит в дар вибратор или страпон. Больше о выборе секс-игрушек можно узнать на https://perchinka.com.ua/strapony . Темперамент. Мягким и деликатным женщинам следует дарить скромные подарки без излишеств. Но взрывным девушкам, которые стремятся к экспериментам в постели, подойдут и более пикантные аксессуары.

Также учитывайте возраст и окружение любимой. Если вы проживаете вместе – ограничением будет лишь ваша фантазия. Но когда дама сердца живет с родителями или соседкой, стоит помнить о необходимости прятать пикантную игрушку. Поэтому размер аксессуара имеет значение.