Мешканець Тернопільщини, який не міг продати свій пай, виграв справу в Європейському суді

“Суд визнав, що Україна порушила конституційні права – мої та ще шести мільйонів таких, як я”, – каже він.”

Віктор Цицюра відстоював у суді право вільно розпоряджатися трьома гектарами землі, які отримав у спадок від матері в Збаразькому районі, і переміг у позові проти України.

Він поскаржився до ЄСПЛ на обмеження у праві власності на земельний пай. Адже за чинним законодавством він, як і решта українських власників паїв, не може ним вільно розпорядитися через мораторій та відсутність ринку землі. Продати, подарувати, віддати у заставу чи іншим способом відчужити землю Вікторові не вдається.

“Цій історії — приблизно п’ять років. На підготовку позову я витратив два роки і ще три зайняв розгляд у Європейському суді”, — каже пенсіонер в коментарі газеті “Експрес”.

За правовою допомогою Віктор Цицюра звернувся до Української Гельсінської спілки з прав людини у Тернополі. Там вирішили взятися за його справу.

“Європейський суд визнав, що Україна порушила конституційні права — мої та ще шести мільйонів таких, як я, і зобов’язав державу в законодавчому порядку усунути цю несправедливість”, — розповідає Віктор Антонович.

Слід зазначити, що тернополянин — не перший, хто звернувся до Європейського суду з приводу обмеження права власності на земельний пай: таких заяв у Страсбурзі назбиралося сотні, – пише Експрес-Онлайн.