Історія успіху: кременчанин з інвалідністю допомагає дітям з особливими потребами

Кременчанин з інвалідністю Василь Борщик у жовтні 2019 року звернувся у Кременецьку районну філію Тернопільського обласного центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні.

Постійну роботу чоловікові знайти не вдалося, і кар’єрний радник райфілії ОЦЗ запропонувала чоловікові тимчасове працевлаштування – за професією соціальний працівник взяти участь у громадських роботах в ГО «Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів «Зоря надії».

Зараз у центрі проходять реабілітацію більше 30 дітей з інвалідністю. Працівники проводять з ними індивідуальні, корекційні, групові заняття. В обов’язки Василя входить здійснення супроводу таких діток. «З кожним днем працівники організації, вкладаючи максимум зусиль, вболівають за долю кожної дитини з інвалідністю», – ділиться враженнями чоловік.

Фахівці служби зайнятості розповідають, що районною філією обласного центру зайнятості спільно з міською радою у «Зорі надії» з серпня 2019-го організовані громадські роботи за видом – догляд та надання допомоги дітям, у тому числі, що здійснюється благодійними Фондами та громадськими організаціями. У цих роботах вже взяли участь 9 безробітних кременчан за професіями масажист та соціальний працівник.

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