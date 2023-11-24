Какой купить маршрутизатор: разновидности моделей

Подключение стационарных компьютеров, ноутбуков, смартфонов, планшетов и прочих устройств в одну локальную сеть требует наличия специального сетевого оборудования – роутера (маршрутизатора). Какой же купить маршрутизатор для организации домашней или офисной локальной сети? Специалисты интернет-магазина Stylus рассказывают, какие бывают маршрутизаторы и какие функции они выполняют, чтобы облегчить ваш выбор подходящего устройства.

Функции и разновидности современных маршрутизаторов

Современные роутеры предназначены для соединения в одну локальную сеть нескольких устройств: ПК и ноутбуков, сетевых принтеров, смартфонов, планшетов, телевизоров с сетевым интерфейсом и т.д. При создании такой локальной сети происходит обмен крупными файлами без использования промежуточных носителей (флэш-накопителей, оптических и жестких дисков). При этом роутер управляет трафиком и выставляет ограничения скорости передачи данных, защищает оборудование от вирусных атак, позволяет печатать и сканировать на принтерах при установке подключенного к сети принт-сервера.

Пользователю предлагается большой выбор маршрутизаторов, которые отличаются разными характеристиками и особенностями. Давайте разберемся, какие бывают роутеры.

Способ размещения

Покупатель может выбрать настольный либо настенный маршрутизатор. Первый вариант считается наиболее распространенным, а второй – позволяет экономить место, к примеру, на рабочем столе. Поэтому настенные образцы имеют специальные крепления для установки и регулируемые по направлению антенны.

Способ подключения

Следующая классификация устройств базируется на способе задействованного соединения с провайдером. Итак, сегодня можно купить маршрутизаторы таких видов:

Универсальные – популярные среди современников модели, поскольку объединяют сразу несколько вариантов доступа к интернет-сети.

Мобильные – компактные портативные экземпляры с подключением через интернет-модем или SIM-карту с поддержкой стандартов 3G и/или 4G.

Ethernet – синхронизация устройств посредством применения оптоволоконного кабеля, который является основным источником интернета сегодня.

ADSL – соединение с помощью телефонного кабеля (устаревший вариант и на сегодняшний день применяется крайне редко).

Предназначение роутера

В зависимости от среды использования можно подобрать роутер для квартиры или частного дома (модели для домашнего использования), офиса и мест общественного пользования (ТРЦ, выставочные площадки, парки, кафетерии и прочее). Чем лучше покрытие и скорость, аппаратная и программная части – тем выше мощность сетевого оборудования.

На сайте Stylus.ua представлен большой выбор маршрутизаторов, которые отличаются характеристиками и режимами работы, покрытием, внешним видом, размерами, способом подключения и установки, прочими особенностями.