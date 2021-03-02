Колоректальний рак: поради щодо профілактики раку кишківника

Березень вважається місяцем обізнаності про колоректальний рак.

Колоректальний рак – це тип раку, який вражає пряму або товсту кишку. Його часто називають раком товстої кишки. Хоча цей стан може розвинутися у людей будь-якого віку, найчастіше страждають літні люди.

Колоректальний рак – причини і симптоми

Колоректальний рак розвивається через скупчення клітин в слизовій оболонці товстої кишки і призводить до поліпів. Якщо поліпи не лікувати, це може сприяти розвитку колоректального раку.

Фактори ризику, які беруть участь в розвитку колоректального раку, включають ожиріння, нездоровий спосіб життя, генетику, похилий вік, діабет або споживання алкоголю / нікотину.

Загальні симптоми колоректального раку включають втому, нездорову втрату ваги, ректальні кровотечі, проблеми з кишечником і постійний дискомфорт в животі.

Профілактика колоректального раку

Ось кілька порад, яким Ви можете слідувати, щоб запобігти розвитку колоректального раку:

Збалансоване харчування може допомогти вирішити різні проблеми зі здоров’ям. Включіть у свій раціон продукти, багаті клітковиною, вітамінами і антиоксидантами, щоб підтримувати здоров’я тіла і підвищувати імунітет.

Слухайте своє тіло: Не ігноруйте будь-які симптоми або нездужання в вашому тілі, які можуть бути, а можуть і не бути індикатором колоректального раку. Обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і пройдіть обстеження.

Вправи: Відсутність фізичної активності може бути чинником, що сприяє виникненню ряду захворювань, таких як колоректальний рак. Щоб цього не сталося, регулярно займайтесь спортом.

Не пийте і не паліть: Вживання алкоголю і куріння можуть піддати організм ризику розвитку ряду захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, колоректальний рак і проблеми з кістками. Постарайтеся утриматися від вживання алкоголю і куріння. Якщо ви не можете кинути пити, намагайтеся не пити в міру.

Керуйте вагою: Ожиріння – одна з провідних причин розвитку колоректального раку. Ви можете запобігти цьому, якщо будете підтримувати здорову вагу за допомогою таких методів, як фізичні вправи і здорове харчування.

Регулярно проходьте обстеження. Після 45-ти років рекомендується щорічно проходити колоноскопічне обстеження прямої кишки. Дослідження дозволить виявити перші ознаки змін, що сприятиме ранньому початку лікування, і в результаті – попередженню раку.

З турботою про Вас, медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль».

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