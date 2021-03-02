У Тернопільському батальйоні Нацгвардії призначено капеланів

У Тернополі, у 2 батальйоні 2 Галицької бригади Нацгвардії України, відбулось представлення духовних осіб, котрі обійняли посади капеланів.

На ці посади взято представників різних релігійних конфесій — православної та греко-католицької церков. Так, Роман Янішевський є священнослужителем української греко-католицької церкви, адміністратором парафії Святого Великомученика Дмитрія. Василь Божаківський – протоієрей православної церкви України, служить в соборі Різдва Христового м. Тернополя. Таке рішення було прийнято, аби задовольнити духовні потреби військовослужбовців різних конфесій.

«Навчаючись в семінарії з 4 по 7-мі курси ми приходили з іншими братами – семінаристами кожної неділі до 2 батальйону, де спілкувалися з військовиками на різні духовні та побутові теми. В тому періоді і народилось покликання і виявилось бажання пов’язати своє життя з військовою службою, – ділиться враженнями священнослужитель української греко-католицької церкви отець Роман Янішевський. – Наше основне завдання – бути поруч. А як будемо поруч, будемо знати основні проблеми, що від нас потрібно і старатимемось виконати і служити чим можемо. Не хотілось би втратити виявлену довіру призначення, і виконати дану відповідальність. Нелегко бути духівником військовослужбовців, але за допомогою святого духа ми впораємось, оскільки потрібні в батальйоні як капелани Національної гвардії.»

Обидва священнослужителя впродовж багатьох років підтримують тісні зв’язки з тернопільським батальйоном бригади, допомагають армії і є волонтерами.

Надія Німець