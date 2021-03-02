20:37 | 2.03.2021
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Новини Тернополя 

У Тернопільській області від коронавірусу провакциновано вже 230 осіб

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На 2 березня на Тернопільщині вакцинували 80 медичних працівників.  Загалом у нашій області провакциновано уже 230 осіб. Також потрібно завершити вакцинацію, тобто отримати другу дозу, яка за ними уже закріплена та утримується у спеціальному холодильному обладнанні.  Про це повідомляє Тернопільський обласний Центр громадського здоров’я.

 

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка відповідає стандартам безпечності та якості ВООЗ. Перша партія до Києва прибула 23 лютого.

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