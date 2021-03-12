Тернопіль, Львів та Київ претендують на проведення півфіналу кубка України

Футбольна команда з Волочиська «Агробізнес», яка сенсаційно вибила з чвертьфіналу кубка України гранда українського футболу донецький «Шахтар» (1:0), завдяки голу нашого земляка з Бережанщини Богдана Семенця, у півфіналі зустрінеться зі ще одним грандом нашого футболу – київським «Динамо», пише Номер Один.

Оскільки стадіон у Волочиську не відповідає вимогам півфінального раунду кубка, тому, як у 1/4 (Київ) та 1/8 (Полтава) фіналу, лідеру першої ліги чемпіонату України «Агробізнесу» доведеться шукати нейтральне поле або провести зустріч на стадіоні суперника.

Деякі ЗМІ встигли повідомити, що матч з «Динамо» відбудеться у Тернополі. Однак, на сьогодні це питання до кінця не вирішено. І справді, КП «Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича» розглядається, як один з варіантів проведення цього поєдинку, але він не один. Волочиський клуб має ще кілька міст, де може провести кубковий матч з киянами. Це – Львів та Київ, хоча для керівництва ФК «Агробізнес» Тернопіль все ж таки є пріоритетним містом, адже між Волочиськом і Файним містом відстань менше 50 кілометрів, тому до Тернополя може прибути чисельна армія вболівальників «Агробізнеса», та й тернопільський шанувальник футболу скучив за подібними матчами, тому з радістю б прийшов на стадіон (скільки це буде можливо в умовах карантину).

Нагадаємо, поєдинок 1/2 фіналу кубка України між «Агробізнесом» і київським «Динамо» заплановано на 21 квітня.

До слова, точно відомо, що Файне місто прийме 30-й фінал кубка України з футболу, що має відбутися 12 травня 2021 року.